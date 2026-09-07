Действительно ли в Луцке мобилизовали "человека-паука"?: в ТЦК раскрыли правду

Изображение с якобы мобилизацией мужчины в костюме человека-паука в Луцке / © из соцсетей

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Сообщение о задержании и мобилизации мужчины в костюме человека-паука в Луцке оказалось выдумкой. Волынский ТЦК и СП опроверг информацию, которую распространили местные медиа и популярные телеграм-каналы.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Ряд украинских телеграм-каналов 5 сентября распространили информацию о якобы мобилизации мужчины, одетого в костюм человека-паука, возле ТРЦ «Проминь» в Луцке. На фото, которое публиковали вместе с сообщениями, изображены трое военнослужащих, сопровождающих мужчину в белый микроавтобус. Эту информацию впоследствии подхватили и местные СМИ.

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Впрочем, спикер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук заявила, что сообщение не соответствует действительности. По ее словам, изображения и видеоматериалы были созданы с помощью искусственного интеллекта.

«Информацию уже проверила команда VoxCheck с помощью специализированного инструмента OpenAI для обнаружения ИИ-контента. Установлено, что изображения и видео имеют цифровой водяной знак SynthID, который автоматически добавляется в сгенерированный нейросетью контент», — отметила Кравчук.

Она призвала пользователей не доверять без проверки громким и сенсационным сообщениям и каждый раз проверять их происхождение, прежде чем распространять дальше.

К слову, в Киеве назначили служебное расследование по видео, на котором полицейский грубо общается с мужчиной на самокате и заталкивает его в бус ТЦК, несмотря на заявления о бронировании. В полиции назвали такое поведение недопустимым, а решение об ответственности правоохранителя будет принято по результатам проверки.

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