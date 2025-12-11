Действительно ли в Украине ликвидируют иностранные легионы? В ВСУ все объяснили

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко

Слухи о ликвидации иностранных легионов в ВСУ не соответствуют действительности, поскольку речь идет о комплексной реорганизации структур. Иностранные легионы просто переводят в подчинение одному роду войск для лучшего понимания их задач.

Об этом заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, сообщает УНИАН.

«Сейчас законодательством иностранцам разрешено становиться офицерами в украинской армии. То есть мы здесь можем говорить о комплексной реорганизации, а не ликвидации (иностранных легионов — ред.)», — сказал Тимочко.

Он добавил, что раньше эти легионы находились структурно в разных видах, родах войск. Теперь их подчинят одному роду, виду войск.

«По сути, все иностранные легионы ранее были в пехоте. Они имели вооружение, которое могут использовать легкие пехотные батальоны, полки или бригады. Но они не имели ни авиации, ни тяжелых бронегрупп. То есть они все равно были структурно в таком формате. За исключением специалистов по отдельным родам вооружения», — объяснил глава Совета резервистов.

Он добавил, что также появился определенный опыт и наработки. Поэтому в рамках общей реорганизации ВСУ стоит вопрос о привлечении иностранных легионов к конкретному роду войск, «чтобы все понимали их задачи, их подчинение и готовность».

Тимочко также прокомментировал готовность иностранцев к таким изменениям. Он напомнил, что они становятся военнослужащими, заключая контракт с ВСУ, условия которого должны соблюдать. В то же время, у иностранцев есть право расторгнуть контракт личным решением, если их не будет устраивать какая-то система службы.

Глава Совета резервистов прокомментировал тезис о том, что не все иностранные добровольцы захотят идти в штурмовики. Он ответил на вопрос, повлияют ли такие изменения на их количество.

«Я не могу оценить ситуацию, поскольку я не иностранец и не штурмовик. Это должны внутренне коммуницировать, работать, разъяснять соответствующие структуры — от психологов до ответственных лиц, чтобы дать оценку, сколько иностранцев откажутся служить, а сколько — нет. Они должны иметь какой-то внутренний срез после проведения определенных опросов, оценок и анализа. В то же время мы даже не знаем реального количества личного состава тех иностранных легионов: насколько они состоят из иностранцев, насколько — из украинцев», — рассказал Тимочко.

Напомним, накануне командир Второго интернационального легиона майор Александр Якимович заявил об окончательном решении о ликвидации интернациональных легионов в составе Сухопутных войск ВСУ. По его словам, Второй легион прекратит существование как воинская часть 31 декабря. Три боевых легиона и один учебный (который останется центром без названия «легион») расформировываются, а их подразделения переводят в состав Штурмовых войск. Якимович предположил, что это фактическое расформирование, а не просто смена подчинения, и предположил, что не все иностранные добровольцы захотят служить в штурмовиках.