Действительно ли в Украине могут восстановить пассажирские авиаперевозки – объяснение эксперта

Власти Украины официально начинают переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению пассажирских авиаперевозок. Авиаэксперт Константин Криволап отметил, что, несмотря на все громкие заявления, если безопасность аэропортов, пассажиров, самолетов, взлетных полос не будет обеспечена на нужном уровне, то ничего в Украине летать не будет.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Если будут найдены компромиссные решения с авиационными регуляторами (на уровне ЕС – ред.), то только в таком случае возможно открытие аэропортов. Надо понимать, что для нас это очень важно, потому что начинают перемещаться люди, перемещаться капиталы, начинают перемещаться бизнесы. Если этого всего нет, что отсутствие нормального сообщения – это сдерживающий для бизнеса фактор", – отметил Криволап.

Также читайте Готовьте чемоданы: громкие подробности об открытии неба для пассажирских рейсов в Украине

Авиаэксперт также напомнил, что главной в мире по вопросам безопасности является Международная организация ICAO, созданная в 1947 году. Она занимается исключительно вопросами, как обеспечить всем в мире безопасность полетов. Теперь надо сделать имплементацию этих стандартов на национальном уровне.

Напомним, Международный аэропорт "Борисполь" посетило руководство Международного совета аэропортов Европы. В аэропорту говорят, что готовятся к открытию в последние два года.

Читайте также ведущие новости дня: