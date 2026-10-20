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- Украина
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Действительно ли в Украине объявили чрезвычайное положение в энергетике: в Кабмине ответили
В Сети распространяют сообщения о якобы объявлении чрезвычайного положения в энергетике Украины. В Кабмине отреагировали на эти слухи.
Информация о том, что в Украине якобы объявили чрезвычайное положение в энергетике или других областях, не соответствует действительности.
Об этом сообщили в Кабинете министров Украины.
«Сообщения об этом, которые распространяют анонимные телеграмм-каналы, не соответствуют действительности», — отметили в Кабмине.
Также отметили, что на самом деле правительство приняло только организационное решение: назначило конкретных министров ответственными за восстановление энергетики, тепла, воды и связи после российских атак. Дальнейшую совместную работу должностных лиц будет координировать оперативный штаб.
В Кабмине подчеркнули, что это решение разработано для четкого распределения обязанностей и согласования действий должностных лиц, поэтому оно не предусматривает никаких ограничений для гражданского населения.
Ситуация в энергетикой в Украине — последние новости
Напомним, в части областей Украины 21 октября вынужденно введены графики отключения света, как для бытовых потребителей, так и для промышленности.
Россия продолжает атаковать энергетику Украины. К примеру, 20 октября РФ повредила объект «Укрэнерго» на Львовщине. Из-за этого почти 30 тысяч жителей Новояворовска остались без света.
Также в Киеве вечером 20 октября Россия атаковала один из объектов энергетической инфраструктуры.