Действительно ли в Украине объявили чрезвычайное положение в энергетике: в Кабмине ответили

Киев / © Associated Press

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Информация о том, что в Украине якобы объявили чрезвычайное положение в энергетике или других областях, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Кабинете министров Украины.

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«Сообщения об этом, которые распространяют анонимные телеграмм-каналы, не соответствуют действительности», — отметили в Кабмине.

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Также отметили, что на самом деле правительство приняло только организационное решение: назначило конкретных министров ответственными за восстановление энергетики, тепла, воды и связи после российских атак. Дальнейшую совместную работу должностных лиц будет координировать оперативный штаб.

В Кабмине подчеркнули, что это решение разработано для четкого распределения обязанностей и согласования действий должностных лиц, поэтому оно не предусматривает никаких ограничений для гражданского населения.

Ситуация в энергетикой в Украине — последние новости

Напомним, в части областей Украины 21 октября вынужденно введены графики отключения света, как для бытовых потребителей, так и для промышленности.

Россия продолжает атаковать энергетику Украины. К примеру, 20 октября РФ повредила объект «Укрэнерго» на Львовщине. Из-за этого почти 30 тысяч жителей Новояворовска остались без света.

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Также в Киеве вечером 20 октября Россия атаковала один из объектов энергетической инфраструктуры.

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