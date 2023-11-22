Действительно ли в Украине планируют поднять тарифы на энергетику: ответили в Минэнерго

Там заявили, что летом было сделано все возможное для того, чтобы подготовить украинскую энергосистему.
"Слухи" о повышении тарифов на энергетику в Украине создаются для того, чтобы расшатать ситуацию в обществе и дискредитировать власть.
Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков.
"В решении Кабмина ничего не изменилось, в позиции Министерства энергетики ничего не изменилось. Надо спросить, откуда берут эту информацию эксперты, повторяющие нарративы российских СМИ... что либо мы не готовы к зиме, либо не все готово, либо не так готово, или импорт — это плохо, или повышение тарифов будет — это все обида и использование средств массовой информации и наших граждан, чтобы расшатывать ситуацию для того, чтобы у населения, у граждан были сомнения в способности власти", — подчеркнул Ярослав Демченков.
Он также добавил, что летом было сделано все возможное, чтобы подготовить энергосистему, чтобы не повышать тарифы в отопительный сезон.
"Чтобы наш гражданин при обстреле имел возможность иметь тепло и электрическую энергию", — добавил замминистра энергетики.
Напомним, что в Украине гривна стабильна на фоне взвешенной макроэкономической, валютной и финансовой политики.
Читайте также:
- Взятка в криптовалюте: подозреваемого нардепа взяли под стражу
- Некоторым чиновникам в Украине вдвое повысят зарплату: кого это касается
- Путин сделал циничное заявление о "мирных" переговорах с Украиной