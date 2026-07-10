Действительно ли в Украине возобновят авиасообщение: что говорят в правительстве

Самолет / © pexels.com

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Украина сделала еще один шаг к предстоящему восстановлению гражданской авиации. Кабинет Министров утвердил Стратегию развития гражданской авиации до 2030 г. и создал специальный координационный центр, который будет заниматься подготовкой к открытию воздушного пространства.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, утвержденная стратегия не означает, что украинское небо в ближайшее время будет открыто для гражданских самолетов. В настоящее время главным приоритетом остается безопасность.

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Все мы понимаем реальность, в которой сегодня живет страна. Россия продолжает массированные атаки, а ситуация без опасности не позволяет возобновить полеты гражданской авиации. Именно поэтому сейчас речь не идет об открытии воздушного пространства. Речь идет об ответственном планировании будущего», — отметил Кулеба.

Что предполагает новая стратегия

Документ определяет, как будет развиваться гражданская авиация Украины до 2030 года. Он также является частью обязательств Украины перед Европейским Союзом и предусматривает постепенное приближение украинской авиационной отрасли к европейским стандартам.

По словам Кулебы, в планах модернизация аэропортов, обновление навигационной инфраструктуры, интеграция Украины в европейское авиационное пространство и внедрение современных стандартов безопасности.

Кроме стратегии правительство создало Межведомственный координационный центр, который будет готовить все необходимые решения для предстоящего запуска гражданских рейсов.

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Как пояснил вице-премьер, мировая авиация меняется из-за новых вызовов безопасности, поэтому Украине нужно уже сейчас работать над новой системой защиты аэропортов и полетов.

«Безопасность остается безусловной составляющей возобновления полетов. Только она будет определять, когда украинская гражданская авиация сможет снова заработать. Наша задача сегодня — подготовить все необходимые решения», — подчеркнул Алексей Кулеба.

К работе координационного центра будут привлечены представители органов власти, военные, специалисты авиационной отрасли и эксперты. Они должны подготовить механизмы, позволяющие возобновить полеты сразу после того, как это станет безопасно.

Напомним, возобновление гражданской авиации на западе Украины технически возможно даже во время войны. По словам депутата Владимира Крэйденко, для этого необходимо объединить усилия власти, военных и экспертов. В первую очередь речь идет об аэропортах в западных регионах (Ужгород, Мукачево, Львов). Пока правительственная группа, созданная еще в марте, не представила обществу никаких результатов.

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Напомним, по словам депутата Владимира Крэйденко, возобновление гражданской авиации на западе Украины технически возможно даже во время войны. Для этого необходимо объединить усилия власти, военных и экспертов. В первую очередь речь идет об аэропортах в западных регионах (Ужгород, Мукачево, Львов). Пока правительственная группа, созданная еще в марте, не представила обществу никаких результатов.

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