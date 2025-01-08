Действительно ли в Украине вводят графики отключения газа: заявление ЦПД

Информация об отключениях газа – это фейк.
В Центре противодействия дезинформации Украины опровергли информацию о введении графиков отключений газа якобы в связи с прекращением транзита голубого топлива из России.
Об этом говорится в заявлении ЦПД в Сети.
В Telegram-каналах со скриншотом статьи в одном из украинских изданий, которой не существует, распространяется фейк о введении графиков отключений газа. Для просмотра "графика" пользователей направляют в Telegram-бот.
"Информация о графиках отключения газа, якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину, – не соответствует действительности", – подчеркнули в ЦПД.
Там добавили, что подобные сообщения являются типичным примером кликбейта с использованием дезинформационных заголовков и фейковых статей. Цель таких действий – увеличить охват конкретного ресурса.
К слову, как сообщили ранее в "Нафтогазе", прекращение транзита российского газа через Украину не должно повлиять на цену газа для граждан.
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