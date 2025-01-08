Действительно ли в Украине вводят графики отключения газа: заявление ЦПД

Информация об отключениях газа – это фейк.

В Центре противодействия дезинформации Украины опровергли информацию о введении графиков отключений газа якобы в связи с прекращением транзита голубого топлива из России.

Об этом говорится в заявлении ЦПД в Сети.

В Telegram-каналах со скриншотом статьи в одном из украинских изданий, которой не существует, распространяется фейк о введении графиков отключений газа. Для просмотра "графика" пользователей направляют в Telegram-бот.

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"Информация о графиках отключения газа, якобы в связи с прекращением транзита российского газа через Украину, – не соответствует действительности", – подчеркнули в ЦПД.

Там добавили, что подобные сообщения являются типичным примером кликбейта с использованием дезинформационных заголовков и фейковых статей. Цель таких действий – увеличить охват конкретного ресурса.

Фейк о графиках отключения газа / Фото: Telegram / Центр противодействия дезинформации

К слову, как сообщили ранее в "Нафтогазе", прекращение транзита российского газа через Украину не должно повлиять на цену газа для граждан.

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