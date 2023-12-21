Действительно ли в Украину попал ядовитый сыр: что говорят в Госпродпотребслужбе

Сыр со стафилококком на самом деле попал только в Бельгию, Испанию и Великобританию.

Госпродслужба Украины сообщила, что информация о ввозе в Украину опасного сыра со стафилококком из Франции не соответствует действительности.

Об этом Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов сообщила в Сети 21 декабря.

В ведомстве сообщили, что 19 декабря получили сообщения по системе быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) об обнаружении стафилококка коагулазоположительного в экспортируемом из Франции сыре.

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"Однако в сообщении № 2023.8743-fup 1 отмечено, что распространение сыра произошло в Бельгию, Испанию и Великобританию. Кроме этого, подтверждающих документов по отправке партии сыра в Украину предоставлено не было", – отмечается в сообщении.

Там добавили, что 20 декабря Госпродслужба направила запрос команде RASFF при Еврокомиссии для уточнения по экспорту сыра из ЕС и получила ответ, что этот груз в Украину не отправлялся.

В ведомстве также обратили внимание, что портал RASFF открытый для потребителей, поэтому информационные сообщения могут использоваться для дезинформации общества.

Напомним, накануне сообщалось, что в магазины Украины мог попасть опасный сыр из Франции под названием Reblochon de Savoie. В этом продукте был обнаружен возбудитель стафилококковой инфекции.

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