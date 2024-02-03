Действительно ли Зеленский может скоро уволить Залужного: что известно сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному о его увольнении, но отменил свое решение из-за давления со стороны высшего военного командования и международных партнеров. Об этом говорится в материале The Times 31 января.

Неназванные высшие офицеры рассказали, что Зеленский вызвал генерала на очную встречу. Там он заявил, что оценки ситуации на фронте оказались скорее положительными, чем реалистичными. Залужному предложили уйти в отставку, но он отказался.

Впоследствии информацию об увольнении начали публиковать в СМИ, что повлекло за собой бурную реакцию в соцсетях. Кроме того, по данным источников, свою обеспокоенность выразили командование и международные партнеры (включая США и Великобританию).

После распространения слухов об уходе Залужного дал комментарий пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он заявил, что Зеленский не принимал решения об отставке генерала.

В случае освобождения Залужного, его популярность среди украинцев и поддержка военного общества создадут дополнительные вызовы для власти. Его отставка – это точно не тот шаг, который воспримут и поддержат широкие массы. Однако официальные лица отрицают возможное увольнение.

Эпопея с "отставкой" Валерия Залужного продолжается.

ТСН.ua собрал все, что известно.

Результаты Ставки, которых ждала вся страна

Владимир Зеленский 3 февраля провел Ставку, на которой якобы должна была решиться судьба главкома Залужного.

Однако по результатам ставки никаких кадровых решений не произошло. Основными аспектами обсуждения во время Ставки стали ситуация на фронте, производство дронов и снарядов и фортификационные сооружения.

"План на 2024 год. Увеличены контракты. Спланировали дополнительный бюджет именно на дроны и обеспечим его выполнение", – говорится в заявлении Зеленского по результатам Ставки.

По словам президента, всего на этот год более 90% дронов на фронте – это отечественное производство.

Что говорят в Офисе президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Я вообще считаю, что прогнозирование и политизация этого процесса – это крайне негативное явление. Мы должны обсуждать, не то, что нам кто-то нравится или не нравится, а обсуждать результативность тех или иных действий с учетом войны как таковой. Это же конкретные смерти, конкретные потери и конкретное продвижение или непродвижение куда-нибудь", — сказал он.

Подоляк говорит, что у президента есть ежедневное общение с военными, в том числе с главнокомандующим, Генеральным штабом, руководителями оперативно-тактических направлений и т.д. Следует "прагматично подходить" к этой теме.

"Во время войны верховный главнокомандующий и его вертикаль принимает или не принимает решения. Но только когда определенное решение таки принято – он выходит и об этом говорит. Президент в постоянной коммуникации, он постоянно общается с обществом, объясняя мотивы своих действий и решений. Но мы должны исходить из того, какие цели будут дальше, как дальше война будет развиваться, какие для этого нужны ресурсы, сможем ли мы сломать линию фронта", — сказал советник руководителя ОП.

Что говорят эксперты

Порядок увольнения главнокомандующего ВСУ не предусматривает представление министра обороны в отличие от назначения на этот пост, сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

"Есть один такой нюанс. Назначение главнокомандующего ВСУ якобы происходит по представлению министра обороны, а увольнение – даже без согласования, то есть президент может сам", – сказал Валерий Клочок.

Влияние слухов на настроения в рядах ВСУ

Неопределенность в этом вопросе уже повлияла на боевой дух рядового состава украинской армии и работу старших офицеров с коллегами из союзных вооруженных сил.

"Существует неопределенность относительно того, поддерживает ли приказы генерала Залужного президент, подрывающий доверие к командованию", — пишет NYT.

"Залужный пользуется высоким авторитетом в армии", — цитирует газета лейтенанта Павла Величко, который служит в 101-й бригаде территориальной обороны Украины. По его словам, увольнение генерала станет "сигналом для командиров всех рангов: независимо от того, насколько хорошо вы выполняете свою работу, вас могут устранить без причины".

Устранение одной из самых популярных фигур в Украине было бы очень спорным и ознаменовало бы ключевой момент в войне Украины с Россией, пишет The Economist.

"Оба лидера выглядят пострадавшими от конфликта, а споры между политическим руководством Украины и ее военным командованием беспокоят главных союзников Украины", — отмечает издание.

Economist убеждает, что отставка Залужного вряд ли поможет восстановить ослабленную помощь союзников, поскольку генерал высоко ценится на Западе.

Игра на руку России

Медиа подчеркивают, что слухи об уходе Валерия Залужного приходятся "на особо опасный для Украины момент войны", когда "Россия усилила атаки на поле боя одновременно с усилением своей пропагандистской кампании, направленной на подрыв поддержки Украины на Западе".

В частности, Институт изучения войны (ISW) подчеркнул, что российские пропагандисты используют ситуацию для продолжения ряда информационных операций против Украины. ISW цитирует "ветерана российской пропаганды", главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян, заявившую, что независимо от того, правдивые сообщения об устранении Залужного или нет, "хаос... полезен России".

Что сообщалось ранее о конфликте между Зеленским и Залужным

Ранее издание Financial Times писало о том, что украинские военные отмечали разрыв между реальностью на фронте и официальными сообщениями властей. Собеседники FT сообщили, что послание Зеленского "мы двигаемся вперед" и стратегия "строгой цензуры плохих новостей" — на фоне реальной ситуации на поле боя — "больше не оправдано" и "не мотивируют" украинцев и западных партнеров.

В начале ноября в журнале The Economist вышло интервью с Залужным, в котором он, в частности, заявил, что война "зашла в тупик". Интервью главнокомандующего ВСУ якобы вызвало "панические настроения" у международных партнеров. Сам Зеленский после заявлений Залужного утверждал, что не считает ситуацию на фронте "патовой".

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