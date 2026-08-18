- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 360
- Время на прочтение
- 2 мин
Действительно ли ЗСУ знают заранее, куда ударит баллистика: советник Зеленского ответил
По словам «Флеша», публичное обсуждение возможных атак не является подсказкой для российских оккупантов, ведь те и без того знают расположение уязвимых объектов. Однако подобные сообщения несут иную угрозу.
Никто не способен точно спрогнозировать время, место или количество будущих ударов РФ баллистическими ракетами, а публичные спекуляции псевдоэкспертов только помогают врагу усугублять психологическое состояние украинцев.
Об этом заявил военный эксперт и специалист по радиотехнологиям, а также советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.
«Друзья, никто точно не знает, куда, когда и сколько раз наш противник будет наносить удары баллистическим оружием. Не слушайте какие-либо фантазии экспертов-любителей хайпа», — заявил советник Зеленского.
«Флэш» откровенно признал, что если бы Силы обороны знали эту информацию, то спасли бы множество людей и материальных ресурсов.
По словам Бескрестнова, гражданам не стоит доверять «экспертам-любителям хайпа», постоянно придумывающим потенциальные цели для обстрелов — от мостов и водоканалов до канализации или гражданских предприятий.
«Знаете, почему это плохо? Нет, это не подсказка противнику. Он и так знает, куда нас можно поразить. Эти публикации дают врагу возможность анализировать реакцию людей в соцсетях и понимать, какие удары будут самыми болезненными не для экономики или армии, а для народа. Потому что сейчас идет фаза террора», — подытожил «Флэш».
Ранее на фоне массового распространения тревожных прогнозов о «зимнем апокалипсисе» и призывах покидать крупные города, энергетические эксперты объяснили, где граница между реальными угрозами и враждебными ИПСО и хайпом.
Также мы писали, сможет ли Киев избежать морозного апокалипсиса зимой 2026-2027.