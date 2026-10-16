"Действительно верите, что ему нужен Донбасс?": Зеленский ответил на упреки США о сложности переговоров

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Российская Федерация не намерена останавливать боевые действия и отвергает даже идею замораживания войны, продолжая массированные атаки на Украину.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-брифинга в Брюсселе.

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Глава государства прокомментировал призывы международных партнеров, в частности Президента США, о необходимости прекращения кровопролития, отметив реальные действия агрессора.

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«Трамп много раз говорил: „Остановите убийства“. Но Россия пришла на нашу землю и не желает останавливаться. Они даже не согласны на замораживание войны. Представляете, вчера запустили 1000 дронов, но США говорят, что с Зеленским сложно договариваться», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно президент Украины поднял вопрос действий окупантов на Донбассе и развеял иллюзии относительно конечных целей Кремля в этой войне. По его словам, стремление захватить восточные территории является лишь частью более масштабного замысла Москвы.

«Путин хочет уничтожить нас. Он действительно считает, что мы не страна, не народ. Вы действительно верите, что он хочет только восточную часть нашей страны?» — обратился Зеленский к журналистам и международному сообществу.

Владимир Зеленский подытожил, что агрессия России угрожает существованию всего украинского государства, а массированные атаки беспилотниками являются прямым доказательством отсутствия у Кремля какого-либо желания идти на компромиссы или вести реальные мирные переговоры.

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Ранее мы писали о том, что переговоры с Россией могут пойти по новому сценарию: Зеленский раскрыл детали замысла.

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