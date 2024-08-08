"Действительно заставляет россиян мочить штаны": американский пилот F-16 ответил, какой самолет наводит ужас на РФ

Если бы в Украине не было войны, то следовало бы попробовать самолеты, кроме F-16, чтобы определить наиболее комфортные, считает летчик США.

Решение Украины о получении F-16 было верным, ведь есть достаточное количество пилотов, готовых помочь в овладении этими истребителями. После них украинским пилотам следует переходить на F-35.

Об этом сказал подполковник армии США в отставке Дэн Хэмптон в интервью "Голосу Америки".

Пилот посоветовал Украине сосредоточиться на использовании F-16. Он отметил, что распределение усилий на несколько моделей самолетов не будет иметь положительного эффекта.

Хэмптон также отметил, что после овладения F-16 Украина может рассмотреть F-35. Этот самолет, по словам лётчика, является одним из самых современных боевых самолетов в мире.

Пилот США считает, что в случае выбора между разными типами самолетов, в частности Mirage или Gripen, Украине следует отдать предпочтение одному виду, чтобы оптимизировать ресурсы и усилия.

"Потому что все эти реактивные самолеты – Mirage, Gripen – имеют одинаковые логистические требования, это достаточно сложные самолеты. И все, что вы делаете, получая три-четыре разных типа самолетов, вы рассеиваете усилия, которые можно было бы приложить к одному", – отметил подполковник.

Он также подчеркнул, что решение Украины о получении F-16 было верным, и отметил, что есть достаточное количество пилотов, готовых помочь, если бы их попросили. Хэмптон уверен, что после освоения F-16 Украине следует переходить на F-35.

"Кроме того, как только ваши Воздушные силы освоят F-16, вы сможете переходить на F-35, который действительно заставляет россиян мочить штаны, потому что в мире нет сравнимого с этим самолета", – сказал летчик.

Напомним, в Москве опасаются использования истребителей F-16 во время операции в Курской области, несмотря на заявления Москвы о контроле над регионом.

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