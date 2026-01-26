- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 2 мин
Действия контрразведки СБУ существенно снижают эффективность ракетных ударов россиян — эксперт
Эффективность ракетных ударов России падает благодаря работе контрразведки СБУ.
Благодаря профессиональным действиям контрразведки Службы безопасности Украины существенно снижается эффективность ракетных ударов врага.
Об этом пишет политолог Алексей Курпас
Комментируя серию недавних задержаний наводчиков в разных регионах, эксперт отметил, что именно работа контрразведки СБУ не дает врагу корректировать точность обстрелов и делает их менее эффективными.
«Без этой работы, без действий контрразведки, удары РФ были бы в разы болезненнее. Всего за время полномасштабной войны СБУ разоблачила около 130 агентурных сетей, в которые входило почти 600 российских агентов. Важно, что Служба не ограничивается ликвидацией отдельных звеньев, а системно разрушает целые сети. Это не оставляет врагу возможности быстро восстанавливать разведывательные каналы ни в тыловых, ни в прифронтовых регионах», — акцентирует Курпас.
Эксперт подчеркивает, что контрразведка сегодня является одним из ключевых и самых эффективных звеньев СБУ, которое системно переигрывает российские спецслужбы. «Речь идет не о единичных успехах, а о выстроенной модели работы на опережение. Подавляющее большинство задержаний происходит превентивно — еще до того, как агент успевает реализовать диверсию или передать врагу критически важные данные», — подчеркивает Курпас.
«Отдельно стоит отметить кадровые изменения в руководстве СБУ. Назначение первым заместителем главы Службы Александра Поклада означает дальнейшее усиление именно контрразведывательного направления», — резюмирует эксперт.
Напомним, ранее стало известно, что Россия не смогла провести доразведку в месте удара «Орешником» во Львовской области: двое агентов были задержаны контрразведкой СБУ«на горячем».
Кроме того, в Киеве на днях СБУ задержала агента РФ, которая должна была зафиксировать, какое состояние ТЭЦ после обстрелов и куда лучше бить в следующий раз. Также стало известно о задержании корректировщика ФСБ, который помогал бомбить Славянск, и агентов, которые пытались жечь военную технику в Киеве, а также ряда других пособников врага.