Контрразведка / © gur.gov.ua

Благодаря профессиональным действиям контрразведки Службы безопасности Украины существенно снижается эффективность ракетных ударов врага.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас

Комментируя серию недавних задержаний наводчиков в разных регионах, эксперт отметил, что именно работа контрразведки СБУ не дает врагу корректировать точность обстрелов и делает их менее эффективными.

«Без этой работы, без действий контрразведки, удары РФ были бы в разы болезненнее. Всего за время полномасштабной войны СБУ разоблачила около 130 агентурных сетей, в которые входило почти 600 российских агентов. Важно, что Служба не ограничивается ликвидацией отдельных звеньев, а системно разрушает целые сети. Это не оставляет врагу возможности быстро восстанавливать разведывательные каналы ни в тыловых, ни в прифронтовых регионах», — акцентирует Курпас.

Эксперт подчеркивает, что контрразведка сегодня является одним из ключевых и самых эффективных звеньев СБУ, которое системно переигрывает российские спецслужбы. «Речь идет не о единичных успехах, а о выстроенной модели работы на опережение. Подавляющее большинство задержаний происходит превентивно — еще до того, как агент успевает реализовать диверсию или передать врагу критически важные данные», — подчеркивает Курпас.

«Отдельно стоит отметить кадровые изменения в руководстве СБУ. Назначение первым заместителем главы Службы Александра Поклада означает дальнейшее усиление именно контрразведывательного направления», — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что Россия не смогла провести доразведку в месте удара «Орешником» во Львовской области: двое агентов были задержаны контрразведкой СБУ«на горячем».

Кроме того, в Киеве на днях СБУ задержала агента РФ, которая должна была зафиксировать, какое состояние ТЭЦ после обстрелов и куда лучше бить в следующий раз. Также стало известно о задержании корректировщика ФСБ, который помогал бомбить Славянск, и агентов, которые пытались жечь военную технику в Киеве, а также ряда других пособников врага.