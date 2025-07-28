ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

Действия россиян приведут к отравлению грунтовых вод в оккупированном Донецке — Гайдай

В общем, в оккупированном Донецке ситуация с водой такая же, как в странах Африки. Подают ее по графику — раз в три дня, но и это не везде.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Вода в Донецке

Вода в Донецке / © ostro.org

Оккупанты закрыли определенные шахты, но законсервировали их ненадлежащим образом. Так что дальше эти воды пойдут в грунтовые и вода будет отравлена.

Такой прогноз сделал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире КИЕВ 24.

«В целом, в оккупированном Донецке ситуация с водой такая же, как в странах Африки. Подают ее по графику — раз в три дня, но и это не везде. Для многих жителей вода в цистернах стала единственным источником выживания», — отметил он.

Россияне уже при наступлении избили инфраструктуру и сами себе сделали хуже, отмечает Гайдай. Дальше пошло хищение средств, выделяемых для восстановления.

«А сейчас те остатки водных ресурсов, которые есть, оккупанты направляют на предприятия и не учитывают обычных жителей», — отметил он.

Напомним, в Донецке коммунальщиков вынуждают ежедневно отчитываться в «военную комендатуру» — это еще больше парализует постоянно нужные городу ремонты.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie