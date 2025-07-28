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Действия россиян приведут к отравлению грунтовых вод в оккупированном Донецке — Гайдай
В общем, в оккупированном Донецке ситуация с водой такая же, как в странах Африки. Подают ее по графику — раз в три дня, но и это не везде.
Оккупанты закрыли определенные шахты, но законсервировали их ненадлежащим образом. Так что дальше эти воды пойдут в грунтовые и вода будет отравлена.
Такой прогноз сделал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире КИЕВ 24.
«В целом, в оккупированном Донецке ситуация с водой такая же, как в странах Африки. Подают ее по графику — раз в три дня, но и это не везде. Для многих жителей вода в цистернах стала единственным источником выживания», — отметил он.
Россияне уже при наступлении избили инфраструктуру и сами себе сделали хуже, отмечает Гайдай. Дальше пошло хищение средств, выделяемых для восстановления.
«А сейчас те остатки водных ресурсов, которые есть, оккупанты направляют на предприятия и не учитывают обычных жителей», — отметил он.
Напомним, в Донецке коммунальщиков вынуждают ежедневно отчитываться в «военную комендатуру» — это еще больше парализует постоянно нужные городу ремонты.