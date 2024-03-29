Действовал по указанию РФ: в Тернопольской области осудили подростка, который поджег релейные шкафы железной дороги

Судебный процесс над его совершеннолетним товарищем все еще продолжается.

В Тернопольской области несовершеннолетний парень, который с сообщником поджигал релейные шкафы "Укрзализныци" на территории Збаражской общины, получил приговор. Его приговорили к трем годам условного наказания. Совершеннолетнему же фигуранту грозит до 20 лет тюрьмы.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

По данным полиции, 17-летний студент Кременецкого профессионального лицея, проживающий в селе Залеске Збаражского района, вместе с 20-летним сообщником согласились "по заказу" уничтожить оборудование на железной дороге. Задание, как ни странно, попросили выполнить россияне. Безусловно, за преступление они предложили определенную сумму средств – 9800 грн. на криптогаманец.

"Несовершеннолетний и его товарищ, находясь в г. Тернополь, решили и спланировали совершение уничтожения имущества акционерного общества "Укрзалізниця", путем поджога, а именно релейного шкафа на железнодорожном перегоне "Тернополь – Збараж", что в пределах села Шляхтинцы Байковецкой территориальной громады Тернополь Тернопольской области", – установил суд.

Судья Петр Гуменный признал виновным парня по двум уголовным статьям. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Впрочем, несовершеннолетнего освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, эксвоенком из Запорожья предстанет перед судом. Он организовал схему с боевыми выплатами подчиненным.

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