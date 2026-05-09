Действовал по заказу РФ: СБУ задержала киллера, пытавшегося убить офицера ВСУ

СБУ задержала предателя

СБУ задержала киллера, который по заданию России пытался убить высокопоставленного чиновника ВСУ к «годовщине 9 мая»

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Контрразведка Службы безопасности предотвратила резонансный теракт в Одессе. В областном центре задержан агент РФ, который пытался ликвидировать высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил ВСУ. Задержание произошло благодаря круглосуточной работе СБУ на опережение и своевременном уведомлении неравнодушного гражданина, обратившегося на „горячую линию“ Службы безопасности с уведомлением о подозрительном лице», — отметили в сообщении.



По замыслу российских спецслужб, убийство офицера должно было состояться 9 мая, чтобы создать выгодный Кремлю информационный фон для празднования дня победы.



Как установило расследование, киллер планировал устроить засаду у места жительства украинского военного и собирался расстрелять его из автомата. По имеющимся данным, злоумышленник должен был открыть огонь в момент нахождения офицера за рулем своего автомобиля во время выезда со двора.

По материалам дела, фигурантом оказался завербованный врагом рецидивист из Донбасса, ранее отбывавший наказание за умышленное убийство. После вербовки он прибыл в Одессу, где арендовал квартиру для подготовки к покушению. Сначала фигурант отследил помещение украинского военнослужащего, провел доразведку окружающей территории и выбрал места для засады.

Далее агент получил от куратора из РФ координаты схронов, из которых забрал автомат АК-74 и два снаряженных магазина. Чтобы скрыть оружие во время передвижения по городу, киллер использовал сумку с двойным дном.

Во время обысков у задержанного изъят автомат с боеприпасами и мобильный телефон, с которого он координировал свои действия с российскими спецслужбами. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

