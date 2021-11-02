Действовал в рамках необходимой обороны: АТОшник, убивший одного из шести нападающих, оправдан

Действовал в рамках необходимой обороны: АТОшник, убивший одного из шести нападающих, оправдан

Во двор Андрея Пекельного ворвались пять молодых людей, которые ломали дверь и хотели попасть в дом. Ветеран АТО вынужден был защищаться.

Правоохранители закрыли уголовное производство против ветерана АТО Андрея Пекельного из Тернопольщины, который весной 2021 года смертельно ранил мужчину, защищаясь от нападения. Следствие подтвердило, что Пекельный действовал в рамках самообороны.

Об этом рассказал адвокат Глеб Федур в комментарии "Суспильному".

"Прокурор Офиса генерального прокурора на основании материалов следствия пришел к выводу, что Андрей Пекельный преступления не совершал, он защищал себя, свою мать и свое жилье и сделал он это исключительно законным способом", — отметил правозащитник

Другой адвокат, Андрей Федур в Facebook подчеркнул, что прокуроры приняли верное решение.

"Надеюсь, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть и горькой, и наукой для других молодых людей", — добавил адвокат.

Дело Андрея Пекельного

2 мая в селе Глещава Тернопольской области ветеран АТО, 24-летний Андрей Пекельный во время самозащиты на своем дворе убил одного из шести нападающих.

АТОшник рассказал, что между ним и жителем соседнего села возник спор возле местного клуба. Чтобы избежать конфликта, Андрей скрылся домой. Парень рассказал, что был вынужден буквально бежать в свой дом, ведь нападавшие погнались за ним. Придя домой, Пекельный закрылся в здании.

Парни ломали входную дверь, выдернули ручку. Андрей для самозащиты взял в руки нож и ранил одного из нападавших. Пострадавший скончался из-за потери крови. Пекельный сам вызвал полицию, а другие нападающие — "скорую".

По словам правоохранителей, Андрей Пекельный был трезв, а вот молодчики — нет.

Полиция сначала открыла уголовное производство по статье, которая предусматривала восемь лет за решеткой, поэтому переквалифицировали на другую — с меньшим, двухлетним сроком заключения. В защиту ветерана АТО встали тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков, командование подразделения, где служил Андрей, правозащитники и адвокаты.

Общественность отмечала, что Пекельного нельзя наказывать, ведь он действовал в рамках самообороны.

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