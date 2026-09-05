Действует ли «режим тишины» на фронте: в ВСУ рассказали подробности

Действует ли режим тишины на фронте 5 сентября? / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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5 сентября Вооруженные силы Украины продолжают в полном объеме выполнять предусмотренные планом задачи по обороне государства.

Об этом сообщили «Суспільному» в Главном управлении по связям ВСУ.

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«Режим прекращения огня не может быть односторонним или асимметричным, иначе он будет представлять опасность для жизни и здоровья военнослужащих. Поэтому задачи оборонной операции в настоящее время выполняются в полном объеме», — сообщил источник «Суспильного».

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В то же время командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов в эфире «Суспільне Студія» сообщил о распоряжении Генерального штаба ВСУ не наносить удары на оперативную глубину. По его словам, на тактическом уровне ограничений на ведение огня и боевых действий в его подразделении не вводили.

Представители двух бригад, находящихся в Донецкой области, сообщили «Суспільному», что «режим тишины» у них не вводился. Об отсутствии соответствующего указания заявили и в бригаде на севере Харьковской области.

В то же время командование Сил территориальной обороны «Север» по состоянию на утро получило указание о «режиме тишины». До этого собеседник «Суспільного» в командовании сообщал, что такого указания не поступало.

“Режим тишины”: что известно

Напомним, ранее источник «Суспільного» в Офисе президента сообщил, что Силы обороны не получали указаний о прекращении боевых действий на линии фронта с 5 сентября. В то же время американская сторона обсуждала с Украиной и Россией возможность прекращения огня в воздухе накануне визита специальных посланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в РФ.

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Источники «Суспільного» в Конгрессе США также заявляли о достижении договоренности о перемирии с 5 по 8 сентября, однако не уточняли, какого именно формата оно должно касаться.

Ряд собеседников издания в Силах обороны отрицали введение режима прекращения огня по всей линии фронта. В то же время военнослужащий управления одной из бригад на юге подтвердил получение соответствующего указания.

В то же время уже после полуночи 5 сентября Россия продолжила атаковать Украину. В результате вражеской атаки загорелось девятиэтажное здание в Борисполе. После часа ночи российские войска также нанесли удар по промышленному предприятию в Каменском Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не будет наносить авиаудары в течение времени, необходимого для безопасного прибытия американских представителей в Москву и проведения там переговоров. После визита в Россию специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны прибыть в Киев.

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