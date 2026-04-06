НАБУ / © НАБУ

Реклама

Дополнено новыми материалами

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) разоблачило действующего народного депутата Украины на приобретении необоснованных активов. По данным следствия, стоимость имущества чиновника почти на 13 млн грн значительно превышает его официальные доходы.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Что известно о деле депутата

Следствие установило, что в течение 2020-2021 годов подозреваемый стал владельцем ряда объектов недвижимости. В частности, речь идет о:

Реклама

коттедже и земельном участке на побережье Черного моря в Коблево;

квартире в центре Киева площадью 132,6 кв. м.

Отдельное внимание правоохранители обратили на расходы на обустройство столичного дома. Только разработка дизайн-проекта и ремонтные работы в апартаментах стоили более 5,5 млн грн.

«Нардепу сообщили о подозрении по ст. 368-5 УК Украины», — уточнили в антикоррупционных органах.

Как сообщили в РБК-Украина из собственных источников, подозреваемым дела о незаконном обогащении оказался Александр Качный. Известно, что он является народным депутатом Верховной Рады IX созыва от ОПЗЖ.

Александр Качный во времена правления Януковича возглавлял Киевский облсовет, из которого ушел в отставку после Революции Достоинства. Впоследствии руководил фракцией «Оппозиционного блока» в области, а в 2019 году избрался в парламент от ОПЗЖ.

Реклама

Сообщается, что санкция статьи «Незаконное обогащение» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела.

