Члены элитного Корпуса коммандос Национальной армии Афганистана, оставшиеся в стране после ухода США и союзников и прихода к власти Талибана, рассказывают, что с ними связываются с предложениями присоединиться к ВС РФ для борьбы против Украины.

Об этом пишет FP.

От 20 000 до 30 000 афганских командос-добровольцев остались в стране после выхода войск США и прихода к власти Талибана. Тысячи солдат бежали в соседние регионы, когда талибы выслеживали и убивали сторонников свергнутого правительства. Многие оставшиеся в Афганистане спецназовцы скрываются, чтобы избежать захвата и казни.

Соединенные Штаты потратили около 90 миллиардов долларов на создание Афганских национальных сил обороны и безопасности. Несмотря на то, что силы в целом были некомпетентны и передали страну талибам за считанные недели, коммандос всегда пользовались уважением, поскольку их обучали морские котики ВМС США и Британская специальная воздушная служба.

Сейчас они безработны и безнадежны, многие спецназовцы все еще ждут переселения в Соединенные Штаты или Британию, что делает их легкой мишенью для вербовщиков. Бывший высокопоставленный сотрудник службы безопасности Афганистана, пожелавший остаться анонимным, сказал, что вербовкой афганцев занимается ЧВК "Вагнер".

Некоторые бывшие спецназовцы сообщают, что к ним обращались через WhatsApp и Signal с предложениями присоединиться к так называемому российскому "иностранному легиону".

Новости о попытках вербовки вызвали беспокойство в бывших военных кругах и кругах службы безопасности Афганистана, члены которых заявили, что до 10 000 бывших коммандос могут получить предложения России. Как утверждает другой военный источник: "У них нет ни страны, ни работы, ни будущего. Им нечего терять. Они ждут работы за 3-4 доллара в день в Пакистане или Иране или 10 долларов в день в Турции, и если "Вагнер "или любые другие спецслужбы придут и предложат 1000 долларов, чтобы снова стать боевиком, они не откажутся".

Скрывающийся в Афганистане 35-летний бывший капитан спецназа сказал, что помог нескольким бывшим коллегам связаться с вербовочным бюро в Тегеране. По его словам, из Афганистана в Иран, а затем в Россию новобранцев уже отправляли. Что было дальше, непонятно: "Когда они принимают предложение России, телефоны десантников выключаются. Они действуют очень секретно", — сказал бывший капитан.

Некоторые бывшие спецназовцы не принимают предложения РФ, поскольку считают Россию врагом из-за вторжения Советского союза в Афганистан и поддержки РФ Талибана.

Напомним, что ранее в Украине ВСУ уже ликвидировали группы сирийцев, воевавших на стороне России. Впоследствии они закончились и исчезли из сводок с фронта.

Также ЧВК "Вагнер" начала массово забирать в свои ряды заключенных с инфекционными заболеваниями — с ВИЧ и гепатитом. Их маркируют специальными браслетами.

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