Дезертир и его сообщница готовили бомбы для терактов на Днепропетровщине — СБУ / © СБУ

Службы безопасности Украины предотвратила серию терактов, которые по заказу российских спецслужб готовились в одном из городов промышленного региона. Задержали агентурную пару, которая производила самодельные взрывные устройства (СВП).

Об этом сообщили в СБУ.

Злоумышленниками оказались 27-летний дезертир из Донецкой области и его 34-летняя сожительница. Оставив военную часть, мужчина прятался в квартире женщины на Днепропетровщине. Они вышли на оккупантов в поисках «легких заработков» через закрытые Telegram-каналы и получили от российского куратора четкие инструкции по изготовлению бомбы, способной взорвать автомобиль.

По плану агенты должны были замаскировать взрывчатку под огнетушитель, начинить ее гайками для усиления впечатляющего действия и спрятать в определенном месте. Далее российские спецслужбы планировали дистанционно активировать бомбу с помощью звонка на мобильный телефон, встроенный в устройство.

Сотрудники СБУ разоблачили заранее враждебные намерения и задержали обоих агентов, когда они завершали собирать СВП в своем доме. Во время обысков изъяли все компоненты для взрывного устройства и смартфоны с поличным с российскими кураторами.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в готовке к террористическому акту, совершенному по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили российского агента, выполнявшего задачи Сил специальных операций РФ в Киевской области. Он совершал диверсии на железной дороге и планировал теракты против Сил обороны Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентку, работавшую в одном из государственных банков Одессы и передававшую спецслужбам РФ персональные данные украинских военных.