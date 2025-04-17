Дезертир и "тайная комната": военный сбежал из части и призвал к государственному перевороту

Дезертир, призывавший к свержению конституционного строя / © Государственное бюро расследований

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Правоохранители завершили расследование в отношении дезертира, который публично призывал к свержению конституционного строя.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

«В апреле 2024 года военный самовольно покинул место службы в Черниговской области. В дальнейшем он записывал и распространял в соцсетях видеообращения, в которых оправдывал собственное дезертирство и призывал других военнослужащих поступать так же. Согласно выводам экспертизы, отдельные его видеоматериалы содержали призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти», — говорится в сообщении.

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Выследили фигуранта уже в Хмельницкой области, где он укрывался в специальной «тайной комнате».

«Во избежание ответственности он обустроил в помещении специальную комнату-тайник, где скрывался во время визитов правоохранителей. Однако, он был разоблачен и задержан», — добавили в ДБР.

Задержанному выдвинуто обвинение в «распространении материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя или захвату государственной власти, совершенное повторно» (по ч. 4 ст. 408 и ч. 2, ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о количестве случаев дезертирства.