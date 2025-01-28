"Дезертирство под ключ": супруги организовали "бизнес" на побеге военных

Адвокат и его жена подстрекали военных к дезертирству и предлагали юридическое сопровождение за деньги.

В Запорожье сотрудники Государственного бюро расследований задержали супругов, организовавших бизнес на помощи дезертирам.

Об этом они сообщили в пресс-службе.

Адвокат и его жена, работающая в правоохранительных органах, подстрекали военных к самовольному уходу из частей и за деньги предлагали полное юридическое сопровождение и обеспечение беспрепятственного выезда.

По информации правоохранителей, адвокат стал известен среди военнослужащих благодаря "сарафанному радио", где распространялся слух, что он может помочь с дезертирством. Он обещал военным, что за определенную сумму денег около 60 тыс. грн — они смогут оставить часть без последствий и получить юридическую поддержку.

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Ему помогала жена, сотрудница правоохранительного органа, которая имела доступ к секретной информации о блокпостах и паролях. Супруги организовывали безопасный проезд военных из частей в места, где они могли скрываться.

Задержаны три дезертира, которые воспользовались услугами супругов. Правоохранители продолжают розыск других сбежавших из армии лиц. Адвокат и его жена уже сообщены о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и содействии дезертирству. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, Офис генерального прокурора на основании материалов ДБР сообщило о подозрении действующему народному депутату Украины. Его подозревают в организации незаконного выезда за границу почти двух десятков мужчин из числа своих знакомых путем использования служебного положения и подделки документов.

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