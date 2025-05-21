Дезертирство под ключ: в Запорожье разоблачили супругов, которые организовали "семейный бизнес"

Задержанный подозреваемый

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В Запорожьев суд направлено обвинительное заключение в отношении адвоката и его жены, бывшей сотрудницы правоохранительного органа, которые организовали целую схему «дезертирства под ключ» для военнослужащих.

Об этом сообщило ГБР

«Информация о „волшебном“ адвокате, который, якобы, лишает обязанности защищать Родину, распространялась „сарафанным радио“ в воинских частях», — говорится в сообщении.

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Когда военнослужащий обращался к нему, адвокат предлагал за определенную сумму помочь ему самовольно покинуть часть и гарантировал полное юридическое сопровождение в дальнейшем.

Ключевую роль в этой схеме играла его жена — сотрудница правоохранительного органа. Она имела доступ к закрытой информации о блокпостах и пароли, что позволяло им обеспечивать беспрепятственный проезд для дезертиров. Пользуясь ее служебным удостоверением, супруги забирали военных на собственном авто и доставляли их к местам укрытия. Кроме того, следствие установило, что женщина передавала мужу данные из закрытой информационной базы об инцидентах с ТЦК, чтобы он мог искать новых «клиентов».

Стоимость таких «услуг» достигала до 60 тысяч гривен с одного человека. Работники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали адвоката во время получения очередного транша от беглеца. Тогда же были задержаны и трое дезертиров, которые воспользовались «услугами» супругов и скрывались в Запорожье.

Адвокату и его жене предъявлено обвинение в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и содействии дезертирству (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Женщину также обвиняют в несанкционированном распространении информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361-2 УК Украины). Из рядов правоохранительного органа она уже уволена. Трем военнослужащим инкриминируют дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

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Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, СБУ задержала 17-летнего шпиона, который подросток работал на РФ и «сливал» ВСУ.