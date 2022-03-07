Дезертирство среди оккупантов становится массовым, они бегут из войска даже по дороге в Украину — СБУ

Оккупанты рассказывают, что военные РФ бегут из подразделений по дороге в Украину.
Среди оккупантов все больше появляются панические настроения, они не хотят воевать в Украине и дезертируют по дороге в нашу страну.
Об этом СБУ рассказал пленный российский техник. Его главной задачей был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории.
Он совершил несколько ходок из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области и прекрасно видел масштабы дезертирства.
“Многие бегут даже по дороге, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы и это единственное, что держит”, — признается пленник.
По его словам, даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна:
"Они просто самоустранились. Не дают конкретных задач, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке", – рассказывает пленный.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.