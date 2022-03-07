Дезертирство среди оккупантов становится массовым, они бегут из войска даже по дороге в Украину — СБУ

Дезертирство среди оккупантов становится массовым, они бегут из войска даже по дороге в Украину — СБУ

Оккупанты рассказывают, что военные РФ бегут из подразделений по дороге в Украину.

Среди оккупантов все больше появляются панические настроения, они не хотят воевать в Украине и дезертируют по дороге в нашу страну.

Об этом СБУ рассказал пленный российский техник. Его главной задачей был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории.

Он совершил несколько ходок из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области и прекрасно видел масштабы дезертирства.

“Многие бегут даже по дороге, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы и это единственное, что держит”, — признается пленник.

По его словам, даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна:

"Они просто самоустранились. Не дают конкретных задач, просто о чем-то говорят в индивидуальном порядке", – рассказывает пленный.

Как начиналась война России против Украины: