Дезертирство за $15000: на Тернопольщине раскрыли преступную группу

Следственные действия / © Офис Генерального прокурора

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В Тернопольской области объявили подозрение девяти участникам межрегиональной преступной группы, которая за деньги помогала военнослужащим дезертировать и нелегально пересекать границу.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Согласно следствию, организаторами схемы были жители Черновицкой области, а им способствовали адвокат из Львова, тернополянин и еще пятеро буковинцев. Преступники предлагали военным незаконно покинуть части, учебные центры или госпитали.

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«Подозреваемые подыскивали желающих покинуть военную службу и склоняли к побегу. Они уверяли, что военнослужащих не будут объявлять в розыск, поскольку есть влиятельные связи с военным командованием. Также обещали помочь армейцам уволиться с военной службы», — говорится в сообщении.

Стоимость услуг колебалась от 3 до 6 тысяч долларов за вывоз из части и до 15 тысяч — за пересечение границы через Румынию или Молдову. Уже установлено 25 военных, которые воспользовались предложением.

Во время обысков изъято 164 тысячи гривен, 21 тысячу долларов, 2 тысячи евро, 12 авто, 17 единиц оружия и доказательные записи. Прокуратура готовит ходатайство о мерах пресечения для подозреваемых. Продолжается расследование для выявления других причастных.

Напомним, Закарпатье выбрал неординарный способ пересечения государственной границы житель. Мужчина решил добраться до Словакии на моноколесе, сделав вид, что просто прогуливается по окрестностям Ужгорода.

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