Дежавю, которое шокирует: в Одессе молодая мать под кайфом гуляет с ребенком (видео)

Дежавю, которое шокирует: в Одессе молодая мать под кайфом гуляет с ребенком (видео)

Женщина гуляет с малышом, находясь в неадекватном состоянии.

В Одессе молодая мама с маленьким ребенком на прогулке вызвала беспокойство у местных жителей. Женщина постоянно нависала над ребенком, как будто боролась со сном.

В телеграмм-канале Х* Одесса выложили видео, где видно, как женщина гуляет с малышом на детской площадке и еле держится на ногах.

Некоторые пользователи предположили, что женщина устала от постоянного недосыпа, большинство уверены — она находится под действием наркотических веществ

Сообщается, что очевидцы вызвали полицию, но пока копы приехали, женщина забрала малыша и ушла.

В Одессе молодая мать под кайфом гуляет с ребенком

Следует отметить, что очень похожая барышня с такой же прической и телосложением и с такой же детской коляской и в аналогичном состоянии уже фигурировала в соцсетях в середине мая этого года. Женщину с ребенком застали в сквере на Старосенной площади. Она качалась в разные стороны пока малыш вниз головой спал в коляске. Тогда сообщалось, что очевидцы тоже вызвали копов и те провели с ней профилактическую беседу.

В Одессе женщина под кайфом выгуливала ребенка

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