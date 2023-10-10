Дезинформация о мобилизации в Украине: почему и как Россия пытается сорвать рекрутинг в ВСУ

Три дня Путин дал своей армии для захвата Украины. Но рассчитывал ли он, что трое суток превратятся в ад продолжительностью более полутора лет. Поражения на фронте, проблемы в экономике и международной политике заставляют российский режим постоянно прибегать ко лжи.

Одна из целей информационных атак – сорвать мобилизации в Украине.

В рамках проекта "Бувай, фейк" мы расскажем о том, как и почему Россия распространяет фейки о мобилизации и чем это опасно для нас с вами.

“В самом начале полномасштабного вторжения наверняка не было такой цели сорвать мобилизацию. Все рассчитывали, что будет блицкриг, захватят центры принятия решений, сменят власть и все. То есть, не было такой цели. После выхода из Киевской области появилась такая цель. Тогда появились телеграмм-каналы "Где раздают повестки", ролики, где солдаты жалуются, что их так бросили и они призывали не идти служить", — отмечает соучредитель проекта StopFake, медиаэксперт Ольга Юркова.

Первые попытки сорвать эти процессы россияне начали предпринимать в апреле 2022 года. Тогда медиаэксперты фиксировали массовое появление телеграмм-каналов о местах, где раздают повестки. А еще там активно распространяли фейковые видеозаписи обращений военных ВСУ о проблемах в армии.

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Редко понятно из тех роликов, из каких подразделений те солдаты, которые говорят о том, что их голыми и босыми бросили на ноль, без оружия и поддержки артиллерии и все очень плохо. Они сбежали и разочарованы в государстве, в Зеленском. Не стоит воевать за такое государство. Это российские пропагандистские нарративы, призывы, которым не менее 8 лет. Когда мы видим это, это показатель того, что это пропаганда. Да, иногда такие ситуации бывают реальными”, — утверждает Ольга.

Такую информацию всегда следует проверять — например, посмотреть, писали ли об этом авторитетные медиа. Если никто из них об этом не сообщал, то, вероятно, доказательств этой информации нет.

Какую главную цель преследуют российские пропагандисты?

Как и в любой войне, враг стремится сломить нравственный дух и свободу населения и армии противника.

Мобилизация во время войны – неотвратимый процесс. И в то же время – это очень чувствительная тема. Когда в армию призывают близкого человека, это может вызвать страх или негодование.

С начала летнего контрнаступления ВСУ российские тезисы, направленные на подрыв мобилизации, ощутимо активизировались. Мы разобрали их с медиаэкспертом Ольгой Юрковой. Приведем конкретные примеры таких фейков и объясним, как не сыграть на руку врагу.

В мае в соцсетях распространяли видео, на котором якобы сотрудник Территориального центра комплектования в Одессе угрожал мужчинам повесткой за нарушение правил дорожного движения. Правоохранители тогда подтвердили: видео снято в Одессе на улице Грушевского, но вот форма военного вызывала у специалистов сомнения.

В июне разлетелось сообщение о якобы запрете планового лечения в госпиталях Ивано-Франковской области без разрешения ТЦК. Инициативу опровергли, а через несколько дней о ней все забыли. Также были объявления о приказах от руководителей ТЦК военнообязанным явиться в ТЦК в 10-дневный срок. Такие случаи иногда правдивы, но прежде чем распространять очередную "зраду", стоит это проверить. Их цель - повторное оповещение военнообязанных для дальнейшей явки в ТЦК. Ведь всеобщая мобилизация в Украине продолжается с начала полномасштабного вторжения.

А уже в июле пользователи распространяли цитату из интервью главы Львовского областного ТЦК Александра Тищенко о том, что «добровольно в военкоматы приходят только 20% от плана, причем половина из них – контрактники». Пропагандисты пришли к выводу, что 80% всех мужчин в Украине мобилизуют силой, хотя Тищенко такого не заявлял. Этот фейк массово распространялись по домовым группам и чатам в популярных мессенджерах.

Все эти сообщения подхватили и распространили анонимные телеграмм-каналы, которые независимыми экспертами подозревают в российской прописке. Они нагнетали эмоции и убеждали, что служба в армии – это новое крепостное право и нарушение прав человека. Подобные фейки и манипуляции также продвигались через рекламные сообщения Facebook. В противоположность такому якобы нежеланию украинцев защищать страну в Кремле кичатся чуть ли не ажиотажем среди мужчин идти убивать украинцев.

Так, по словам Путина, 156 тысяч россиян заключили контракт с февраля 2023 года. А через несколько месяцев Медведев заявил, что эта цифра составляет 231 тысячу.

Какие же мнения и идеи используют в России, чтобы сорвать мобилизацию в Украине и соответственно победить в войне.

"Произвол работников ТЦК"

“Появился новый контент – о произволе ТЦК, так называемых военкомов о том, что на улицах просто хватают мужчин, заламывают руки и куда-то везут. Это появилось в начале зимы. Тогда Украина освободила Херсон. Наверное, целью было взорвать боевой моральный дух украинцев», – комментирует медиаэкспертка Ольга Юркова.

Пропагандисты пытаются изобразить образ украинских военнослужащих как жестоких представителей власти, которые найдут где угодно и любого. В то же время придумывают случаи насилия против военкомов, чтобы раздуть настроения недовольства в обществе.

Часто такие материалы выдают старые видео с задержанием преступников или вообще со случайными людьми.

"Низкий уровень мобилизационной подготовки"

Враждебная пропаганда запугивает украинцев мобилизацией под угрозой физической расправы. Потом, мол, новобранцев после максимум двух недель тренировок сразу отправляют на самые горячие участки фронта. ТЦК обвиняли в игнорировании проблем со здоровьем бойцов. Все эти тезисы вкладывали в уста пленных бойцов ВСУ.

Этим летом в соцсети снова хлынул поток видеороликов, где они жаловались на плохую подготовку и руководство. Также они призвали не соглашаться идти в армию и избегать участия в боях. Следует понимать: эти люди – в неволе. Сказанное под давлением и угрозой пыток нельзя воспринимать как правдивое свидетельство.

"Провальное контрнаступление требует все больше мобилизованных"

Пропагандистские телеграмм-каналы, ориентированные на украинскую аудиторию, запугивали, что РФ доминирует в наземной технике и авиации, поэтому Украине остается только бросать в бой против россиян малоподготовленные военные силы обороны ВСУ.

Следовательно, мобилизация в областях усилится. На самом деле, несмотря на превосходство в воздухе, "душить мясом" — любимая стратегия самих россиян. Например, этим отметилась террористическая "группа Вагнера" в Бахмуте.

Особенно активно такими "страшилками" запугивают жителей временно оккупированных регионов. Там телеграмм-каналы, поддерживающие оккупацию, писали, что многие мужчины в Украине уехали за границу или скрываются. Поэтому власти должны вылавливать людей на улице. Они максимально нагнетали атмосферу: мобилизуют больных, студентов, от инвалидов до наркоманов". Такие утверждения часто невозможно проверить, потому что герои видео не называют себя, или они оказываются фейками.

"Тотальная принудительная мобилизация"

Пропагандисты создавали впечатление, что к усилению мобилизации приводят не только высокие потери на фронте, но и давление западных партнеров. Мол, в Офисе президента – критическая ситуация, которая принуждает к радикальным действиям. На самом деле страшилки, что Запад сливает Украину манипулятивны: партнеры продолжают нас поддерживать.

Об этом писали как каналы так называемых военкоров, ориентированные на россиян, так и телеграмм-каналы, которые выдают себя за украинские. Цели простые: убедить россиян, что у Украины стремительно иссякает мобилизационный ресурс, а украинцам напоминать о больших потерях на фронте.

“Сейчас продолжается контрнаступление. Эти телеграмм-каналы делятся такими инсайдами, что якобы во время контрнаступления очень большие потери и что эти потери пополнить мобилизации будет еще жестче и жестче. Нужно сейчас вроде бы мобилизовать 80 000-100 000 человек. Эти посты содержат очень много месседжей: контрнаступление провальное, будет жесткая мобилизация, жестокость военнослужащих», — констатирует Юркова.

"На западе мобилизуют больше, чтобы очистить территорию от тех, кто может сопротивляться Польше"

Медиаэксперт Ольга Юркова разъясняет, что в июне пропаганда продвигала месседж, что рост количества мобилизованных на западе Украины означает зачистку людей, которые могут оказать сопротивление будущей унии с Польшей. Это связывали с тем, что Зеленский якобы договорился с Польшей об отторжении западных областей Украины. Как отмечает Ольга Юркова, эти нарративы достаточно активно распространяются на западе Украины, поскольку Россия все время пытается поссорить Украину с ее партнерами, одним из которых является Польша. На самом деле нет данных, показывающих, что в каком-то регионе Украины мобилизуют больше, чем в других.

"Через какие каналы коммуникации распространяется ложь"

Основной источник – Телеграмм. Медиаэксперты убеждены – этот мессенджер никак не контролирует распространение ложных данных и пожаловаться на публикации нет возможности. Но как отличить фейк от правды?

“Следует знать, что моральный дух населения, армии – это главная мишень во время войны. Люди, не верящие в свою победу, проиграли. Когда мы что-то читаем или просматриваем, задайте себе вопрос, как это на вас влияет, какие эмоции вызывают и к чему хотят спровоцировать и кому это выгодно. Для проверки информации следует иметь список источников СМИ. Он не должен быть большим из белого списка ІМІ. В новости должно быть как можно больше конкретики (когда, где, с кем это произошло) или сообщают местные СМИ. Имена и фамилии военных, записывавших обращение. Россия создает фейковые страницы бригад. Обратите внимание, кто комментирует и не боты ли это», — объясняет соучредитель проекта StopFake.

Белый список ответственных медиа от Института массовой информации :

«Суспільне»;

«Громадське»;

«Ліга»;

«Українська правда»;

«Укрінформ»;

«Дзеркало тижня»;

«Бабель»;

НВ;

«Еспресо».

Российская пропаганда охотится за нашими мозгами, пытаясь нами манипулировать, чтобы в свою пользу склонить чашу весов, на которых победа. Мы ежедневно теряем воинов на фронте, гражданских во время обстрелов наших городов, но нельзя позволить врагу забрать наше трезвое мышление, потому что каждый из нас несет ответственность за то, чтобы не подыгрывать врагу, чтобы не позволить ему перечеркнуть все победы и не проиграть решающий бой.

Давайте всегда помнить, что для победы врагу нужно отключить наше критическое мышление и завоевать информационное поле. Россиянам нельзя дать ввести нас в заблуждение. Таким образом:

Есть ли в новости конкретика: кто, что сделал, где, когда

Проверьте это в Google

Распространяют ли новость местные медиа

Не является ли страница в соцсетях фейковой

Кому выгодно это распространять

Доверяйте нескольким надежным источникам

Избегайте анонимных и российских телеграмм-каналов

Давайте следить и приближать нашу общую победу.

Этот материал подготовлен в рамках информационно-просветительской кампании по противодействию дезинформации, которая реализуется 1+1 Media и БО Смарт Ангел в сотрудничестве с экспертными организациями при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной ответственностью редакции программы и не обязательно отражает позицию ЕС.