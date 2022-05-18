Диагностируют остеохондроз и язву: в так называемой ЛНР придумали, как не платить компенсацию раненным

Диагностируют остеохондроз и язву: в так называемой ЛНР придумали, как не платить компенсацию раненным

Мобилизированные жители псевдореспублика могут не получить предусмотренные им выплаты за ранения.

Все из-за ложных диагнозов раненым "ЛНРовцам" в медицинских справках.

Об этом сообщает ГУР "Минобороны" Украины.

У воинов диагностируют остеохондроз и язву, чтобы не платить компенсаций.

"Власть так называемой "ЛНР" не выплачивает компенсации семьям погибших и раненых во время войны с Украиной. С этой целью медицинские работники всячески искажают диагнозы раненым. После лечения ранений и контузий воины "ЛНР" получают выписки, в которых указан "остеохондроз", "язва" или другие болезни, не предусматривающие компенсационные выплаты, — сообщают в разведке.

Это возмущает жителей так называемой ЛНР и все патриотические чувства к псевдореспублике сразу улетучиваются.

"Учитывая безвозвратные потери 2 армейского корпуса ВС РФ (именно в нем служат "мобилизованные" с территории "ЛНР"), ситуация по поддержке и восприятию местным населением войны и последующей мобилизации значительно уменьшается", — отмечают в разведке.

16-17 мая в Луганске прошли стихийные акции протеста жителей, родственников принудительно мобилизовали на войну против Украины. Основное требование протестующих – возвращение мобилизованных домой. Общее количество участников около 700 человек.

Напомним, что на оккупированной Луганщине россияне угрожают казнью за отказ воевать против Украины.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке родные мобилизованныхустраивают "глобальный бунт".

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