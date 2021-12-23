Диагноз, которого не существует: врач рассказал о недуге, в который десятилетиями верили украинцы

Диагноз, которого не существует: врач рассказал о недуге, в который десятилетиями верили украинцы

В Международной классификации болезней такого диагноза, как вегетососудистая дистония, просто не существует.

Еще со времен СССР медики устанавливали диагнозы "Вегето-сосудистая дистония" (ВСД) или нейро-циркуляторная дистония (НЦД). Хотя в начале 90-х годов они признаны устаревшими и не соответствуют Международной классификации болезней, некоторые врачи так привыкли к этим диагнозам, что до сих пор их устанавливают.

Об этом заявил врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрипник на своей странице в Facebook.

"Когда пациенты приходят к врачу и жалуются на общую слабость, головокружение, головные боли, потливость, сердцебиение, неприятные ощущения в области груди, колебания артериального давления, пониженное давление, чувство тревоги, нарушение концентрации внимания и т.д., врач направляет человека на обследование (анализ крови, обследование щитовидной железы, ЭКГ и т. п.). Органических поражений, нарушений органов не выявляют и устанавливают вышеупомянутые диагнозы", — объяснил медик.

По словам врача, эти диагнозы были введены в СССР в 50-х годах и в начале 90-х признаны устаревшими и не соответствующими Международной классификации болезней.

"Больше всего по симптомам диагнозов, которых не существуют, ВСД или НЦД, соответствуют Соматоформной вегетативной дисфункции F45.3 и лечится психиатрами и психотерапевтами. Очень часто на фоне Соматоформной вегетативной дисфункции возникают так называемые симпато-адреналовые кризисы, они же панические атаки. То есть неконтролируемое выделение в кровь гормона-адреналина с соответствующей симптоматикой (страх смерти, тревога, сердцебиение, повышение артериального давления, потливость, головокружение, недостаток воздуха и т.д.)", — подытожил врач.

Напомним, еще в 2018 году тогдашний министер здавохранения Ульяна Супрун заявила, что вегето-сосудистая дистония – не диагноз, а синдром, который используют в случае комплекса разнообразных жалоб и симптомов у пациента. Она отметила, что эти симптомы могут свидетельствовать о нескольких различных болезнях, которые следует выявить после ряда основательных обследований. Диагноз "ВСД" в медицинской карточке и курс витаминов и легких успокаивающих никак не могут решить эту проблему.

Читайте также: