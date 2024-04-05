"Диалог по Украине между РФ и Францией": Подоляк разоблачил новый фейк Кремля

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Украине якобы вскоре будет присутствовать контингент французских войск. После этого в России добавили, что во время разговора с главой МИД Франции была "отмечена готовность к диалогу по Украине между Россией и Францией . Впрочем, подобные заявления являются фейком.

Об этом сказал советник ОП Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Все, что сообщило министерство обороны после разговора Себастьяном и Шойгу, является фейком. Я вообще не понимаю, зачем иметь телефонные разговоры с представителями России", — говорится в сообщении.

Он говорит, что РФ построена на принципе доминирования.

"Они считают – как только вы начинаете с ними диалог, вы демонстрируете слабость, и вас можно будет дожать, то есть унизить и т.д. Но, если не удастся дожать непосредственно в разговоре, то тогда можно будет оболгать вас теми или иными фейками", - добавляет Подоляк. .

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Советник ОП отмечает, что это стандартная практика России.

"Поэтому все, кто продолжают считать, что можно позвонить бессмысленному Шойгу и услышать что-то действительно важное и тому подобное, они сами себя подвергают опасности либо прямого психологического давления во время разговора, либо такого лжеца, о котором вы говорите", — отметил Подоляк.

Он резюмировал, что безусловно, "никто там не имел никаких разговоров о возможности диалога и по Украине, и вообще по любому другому диалогу".

Напомним, в настоящее время Париж отвергает идею отправки солдат в Украину.

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