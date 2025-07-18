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Презентация исследования прошла в рамках форума «Ветеранские инициативы». На нем Метинвест представил одну из составляющих экосистемы (ре)интеграции ветеранов и ветеранок – направление физического и ментального здоровья.

«Метинвест подходит к ветеранским программам как к долгосрочной системной политике, в которой важны не только инициативы, но и устойчивые механизмы их поддержки. Фокус на психоэмоциональном состоянии, медицинском сопровождении, профессиональной и социальной интеграции, работе с коллективами – это тот инструментарий, который позволяет возвращать ветеранов не просто к работе, а к полноценной жизни», – об этом во время мероприятия рассказала Светлана Парова, руководитель проектов по реинтеграции ветеранов Метинвест.

По ее словам, тема здоровья отмечается ветеранами как приоритет номер один. Поэтому это направление является важной частью ветеранской политики.

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«Одна из первых программ – Метинвест – вместе», сервис психологической поддержки для всех работников и их семей. Для ветеранов мы добавили опцию консультации с военными психологами и групповые встречи «УБРАТЫМ», где ветераны в формате равно-равном и под модерацией опытных психологов делятся опытом адаптации к мирной жизни», – отметила Светлана.

Кроме того, для улучшения физического и психологического состояния ветеранов, Метинвест вместе с проектом «Сердце Азовстали» приступил к программе ветеранских кемпингов в Карпатах – это реабилитация для ветеранов в горах, сочетающая психологическую поддержку, оздоровление, физическую активность и общение в кругу доверия.

«Мы пересмотрели политику медицинского страхования и запустили программу ВЕТЕРАН для ветеранов в первый год после демобилизации. Эта программа имеет увеличенный лимит на стоматологические услуги, расширенное медикаментозное обеспечение, покрывает лечение хронических заболеваний, лечение травм и ранений, полученных в период службы. Также для ветеранов у нас действует реабилитация из-за плавания «Свободные волны», с акцентом на инклюзивность», – подчеркнула Парова.

Экосистема (ре)интеграции ветеранов включает в себя и направление подготовки коллективов к возвращению ветеранов. На постоянной основе проводятся учения, цель которых объяснить, как корректно взаимодействовать с ветеранами. Акцент на уважении, избегании стереотипов и построении доверия.

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«На предприятиях Метинвеста уже стало доброй традицией проводить небольшие мероприятия для ветеранов и их семей – ветеранские толоки, туры выходного дня, викторины, спортивные соревнования и т.д. И такие меры очень хорошо способствуют социальной адаптации ветеранов», – заключила спикер Метинвеста.

Метинвест Рината Ахметова является рекордсменом среди частных компаний по трудоустройству ветеранов в Украине. С начала Великой войны почти каждый пятый работник компании пошел в армию. В настоящее время к работе вернулись 959 ветеранов: здесь им обеспечивают психологическое сопровождение, программы адаптации и образования.

В Метинвесте создана целая экосистема адаптации ветеранов: она включает программы психологической поддержки, реабилитации, переобучения, предоставления высшего образования и подготовку коллективов к возвращению ветеранов. На реализацию программ в 2025 году запланировано около $550 тыс.