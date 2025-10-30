- Дата публикации
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 256
- Время на прочтение
- 1 мин
Диане было 7: в Ладыжине объявлен траур по погибшей девочке из-за атаки РФ
Российские войска обстрелом Ладыжина унесли жизни ребенка — девочки, которой было всего 7 лет.
В результате удара РФ по Ладыжину в Винницкой области погибла 7-летняя Диана. С 31 октября по 2 ноября 2025 года в Ладыжинской общине объявлено три дня траура.
Об этом сообщает секретарь Ладыжинского горсовета Александр Коломиец.
Подробности
Как отметил чиновник, в дни траура на всей территории общины будут:
приспущенные государственные флаги Украины
упразднены развлекательные, праздничные мероприятия, а также программы на радио.
«Вечная и светлая память Диане, искренние соболезнования семье», — написал он.
Напомним, 30 октября, в результате атаки россиян в Винницкой области есть жертва. Погибла 7-летняя девочка.
«Девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, ее не удалось спасти… Из-за удара пострадали также 4 взрослых: двоих госпитализировали, их состояние — средней тяжести. Еще двое получили легкие ранения», — сообщила заместитель руководителя ОВА Наталья Заболотная.