Диане было 7: в Ладыжине объявлен траур по погибшей девочке из-за атаки РФ

В результате удара РФ по Ладыжину в Винницкой области погибла 7-летняя Диана. С 31 октября по 2 ноября 2025 года в Ладыжинской общине объявлено три дня траура.

Об этом сообщает секретарь Ладыжинского горсовета Александр Коломиец.

Как отметил чиновник, в дни траура на всей территории общины будут:

приспущенные государственные флаги Украины

упразднены развлекательные, праздничные мероприятия, а также программы на радио.

«Вечная и светлая память Диане, искренние соболезнования семье», — написал он.

Напомним, 30 октября, в результате атаки россиян в Винницкой области есть жертва. Погибла 7-летняя девочка.

«Девочка была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, ее не удалось спасти… Из-за удара пострадали также 4 взрослых: двоих госпитализировали, их состояние — средней тяжести. Еще двое получили легкие ранения», — сообщила заместитель руководителя ОВА Наталья Заболотная.