Диаспора в шоке: Милованов рассказал историю о русскоязычных бойцах ВСУ в США

По его словам, диаспоряне услышали, как украинские военные между собой общаются на русском и были шокированы. Однако дальше их мнения разделились.

Одиозный экс-министр экономики Тимофей Милованов рассказал историю, как в США русскоязычные украинские военные удивили украинскую диаспору.

Об этом он написал в Facebook.

"Русский язык в Украине. Что скажет об этом диаспора. Прикольную историю из Вашингтонщины рассказали мне вчера. Украинская церковь, диаспоряне, пригласили украинских военных прийти к ним. Ребята проходят реабилитацию. Их всем показали, они выступили, рассказали. Все в восторге. Эмоция и поддержка зашкаливает.

А потом вдруг скандал. Ребята после выступления начали между собой что-нибудь обсуждать. На русском языке. И украинцы в церкви были в шоке. Как это может быть? Кого привели им? Это же безобразие – общаться на языке врага", – рассказывает Милованов.

По его словам, некоторые люди решили поддержать военных. Несколько человек подошли к ним и начали с ними общаться также на русском, хотя сами разговаривают на украинском.

"Я так понимаю, они так выразили свой протест против части диаспоры, для которых язык важнее того, что люди военные. Конец истории я не знаю. Мне очень интересно, чем закончилось", — подытожил эксминистр.

Ранее Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи, чем возмутил Сеть.

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