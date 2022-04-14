Дидзьо прокомментировал задержание Медведчука и рассказал, как с Горбуновым услышал взрывы в 4 утра

Музыкант и ведущий – соседи.

Украинский певец Михаил Хома, известный как Дзидзьо, в прямом эфире общего информационного марафона UA разом рассказал где и когда его застала война.

По словам артиста, накануне вечером у него были съемки в одном из шоу, он устал и лег спать. Но уже в 4 утра 24 февраля услышал громкие взрывы. Первое, что Михаил сделал, позвонил своему соседу, ведущему и проюсеру Юрию Горбунову:

"Война застала меня дома. Я снимался в одном из шоу, был очень измучен. Я проснулся ночью, в 4 утра. В доме, где я живу, нет подвала. Я спустился на первый этаж, не знал что делать.. И когда услышал второй взрыв, первое, что сделал, набрал Юру Горбунова, он недалеко от меня живет. Говорю: "Юра, ты слышишь то же самое, что и я?". Он говорит: "Да брат, началась война", — поделился Хома.

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Через несколько дней соседи приняли решение, что нужно покидать свои дома. Сейчас Дидзьо, по его словам, "уехал в место, где родился". А родился артист в городе Новояворовск Львовской области.

Также Хома прокомментировал задержание кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Предателей надо судить, наказывать, пусть они признают свою ошибку при всех. Пусть смотрят народу Украины в глаза. Пусть посмотрят тем матерям, сыновьям, погибшим, тем маленьким детям в глаза. Предателей надо наказывать и они должны нести ответственность", — сказал музыкант.

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