Диетолог назвала лучший магазинный продукт, сжигающий жир на животе

Жир не всегда плох. Как сообщает Американская сердечная ассоциация, жировые отложения нужны человеку, чтобы выжить. Они помогают согреться и усвоить необходимые организму питательные вещества. Но один тип жира – висцеральный – вреден для нашего здоровья. И диетолог назвала один продукт, сжигающий жир на животе. Читайте о нём в материале ТСН.ua.

Висцеральный жир откладывается в брюшной полости и обволакивает внутренние органы, что негативно влияет на здоровье человека. Из-за него повышается АД, что увеличивает риск развития ряда болезней: диабет, инсульт, даже некоторые виды рака.

Если внести в свой ежедневный рацион определенные коррективы, можно значительно снизить количество висцерального жира. Как сообщает издание Eat this со ссылкой на последние исследования, оказалось: обезжиренный греческий йогурт – продукт, лучше всего сжигающий жир на животе.

Почему он эффективен в борьбе с висцеральным жиром

Как показывают исследования, продукты богаты кальцием, белком и витамином D, связанными с выделением меньшего количества висцерального жира. А потому, если вы хотите сжечь жир на животе, нужно обязательно добавить в свой рацион простой обезжиренный греческий йогурт. Обычно в одной порции этого продукта содержится 20-23 г белка. Диетология Роксана Эхсани считает, если употреблять в пищу, можно значительно уменьшить силу голода, ведь белок дарит ощущение сытости. А еще если в рационе присутствуют продукты с белком, вероятность переедания сильно снижается.

Также исследования показывают, что частое потребление продуктов с белком связано с более низким индексом массы тела (ИМТ), лучшим уровнем холестерина и меньшей окружностью талии. А пробиотики, которые можно найти в составе греческого йогурта, помогают поддерживать здоровье кишечника.

Как правильно выбрать продукт, сжигающий жир на животе

Почему для сжигания жира на животе лучше выбирать именно греческий йогурт? Дело в том, что он не содержит сахара как ароматизированные варианты. Поэтому последние вместо того, чтобы снизить количество висцерального жира, увеличивают его.

Также диетология предлагает остановиться на обезжиренном йогурте или йогурте с низким содержанием жира, потому что другие содержат насыщенные жиры. А они оказывают влияние на образование лишних килограмм в области живота. Не забывайте потреблять меньше выпечки, творога, обработанного мяса. Так вы сможете значительно снизить общее потребление насыщенных жиров.