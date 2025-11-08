Диетолог рассказал, есть ли риски относительно популярного тренда в Украине - шоколадок с личинками

Жуколад / © Скриншот

Реклама

В Украине набирает популярность тренд на покупку шоколадок с личинками, блогеры активно публикуют видео с дегустацией, у экспертов есть другое мнение относительно этого тренда.

Об этом рассказал диетолог, врач спортивной медицины Александр Кущ в эфире КИЕВ24.

По его словам, организму человека безразлично, откуда поступает белок - мясо, рыба, морепродукты или насекомые. После попадания в желудочно-кишечный тракт белок разлагается до 20 аминокислот, которые всасываются и используются телом по его потребности.

Реклама

"Продукт безопасен, если его разводят на фермах и производят в контролируемых и экологически чистых условиях. Психологические барьеры - единственное, что может мешать восприятию нового продукта", - отметил Кущ.

Он добавил, что популярность шоколадок с личинками растет: блогеры активно снимают видео с дегустацией, а покупатели быстро раскупают продукт в магазинах.

Рекомендация эксперта: включать такие продукты в рацион можно, однако выбирать только проверенные бренды и не злоупотреблять новинкой, особенно людям с пищевыми аллергиями.

Напомним, ранее мы писали о том, что блогер в течение 50 часов ел "100 самых вредных продуктов в мире