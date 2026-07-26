Диетолог назвала три продукта, которые следует есть каждому

Продукты / © Unsplash

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Зарегистрированная диетолог и старшая менеджер по разработке рецептов Green Chef Лили Киллин назвала три группы продуктов, которые следует регулярно включать в рацион для поддержания здоровья.

Об этом пишет Unilad.

На первое место эксперт поставила ферментированные продукты, в частности кимчи и квашеную капусту. Они содержат полезные бактерии, поддерживающие микробиом кишечника, способствуют нормальному пищеварению и положительно влияют на иммунную систему.

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Второй рекомендацией стали бобовые — чечевица, нут и черная фасоль. По словам Килина, они являются отличным источником белка и клетчатки, помогают дольше сохранять ощущение сытости, поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а также остаются доступными и универсальными продуктами.

Третий совет — заменить очищенные зерновые продукты на цельнозерновые. Диетология рекомендует выбирать цельнозерновой хлеб, макароны и рис вместо белого. Такие продукты содержат больше клетчатки, витаминов группы B и минералов, что помогает поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня.

Эксперт отмечает, что наибольшую пользу для здоровья приносят не радикальные изменения в питании, а небольшие, но регулярные полезные привычки. Это мнение подтверждают и результаты научных исследований, свидетельствующих, что питательные продукты, в частности листовая зелень и крестоцветные овощи, оказывают положительное влияние на длительное здоровье.

Ранее эксперты назвали 11 продуктов с высоким содержанием антиоксидантов, о которых часто забывают. В список вошли темный шоколад, яблоки, орехи, ягоды годжи, семена чиа, кофе, зеленый чай, гранат, а также корица. Регулярное употребление этих продуктов помогает защищать клетки от повреждения, поддерживать здоровье сердца и укреплять иммунитет.

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