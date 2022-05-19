Дифтерия: чем опасна и почему следует сделать вакцинацию

Дифтерия передается воздушно-капельным путём.
Дифтерия – это острое инфекционное заболевание.
Она проявляется в виде ангины, во время которой в горле образуются пленки, иногда затрудняющие дыхание.
Даже при своевременном лечении около 20% больных умирают.
Дифтерия передается воздушно-капельным путём.
Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинация детей.
Вакцинация от дифтерии требуется не только детям, но и взрослым – вакцины как для детей, так и для взрослых закупаются государством и предоставляются в государственных учреждениях здравоохранения бесплатно.
Ребенок получает четыре дозы до 18 месяцев. Ревакцинация проводится в 6, 16 лет и далее взрослым каждые 10 лет.
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