Случаи заболевания дифтерией зафиксированы уже в Закарпатье.

Дифтерия — это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характеризующееся местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых рта глотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, почек.

Дифтерия: что следует знать

повышение температуры;

боль в горле;

осложнение дыхания и глотания;

осиплость голоса;

налет на миндалинах.

Первые симптомы дифтерии напоминают ангину, поэтому при первых признаках – следует немедленно обратиться к педиатру или семейному врачу.

Кроме того, при заболевании дифтерией появляется:

специфический запах изо рта;

увеличиваются лимфатические узлы;

отекает слизистая носоглотки.

Случаи заболевания дифтерией зафиксированы уже на Закарпатье.

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Какие осложнения вызывает дифтерия?

Болезнь передается воздушно-капельным путем или предметы быта, которым пользовался больной. Поражает сердце, почки, нервную систему. Разрастаются большие пленки на миндалинах, что может привести к асфиксии.

Как спасти себя от дифтерии?

Лекарств против дифтерии – не существует. Единственный способ защититься от болезни и предотвратить развитие опасных осложнений – это вакцинация у детей и ревакцинация у взрослых.

Согласно календарю профилактических прививок:

детям в 2, 4 и 6 месяцев делают прививку вакциной АКДП. Ревакцинацию проводят в 18 месяцев и 6 лет.

в 16 лет прививка делается вакцинацией АДП-М, а после этого ревакцинацию следует повторять каждые 10 лет.

Вакцинация и перенесенное заболевание не гарантирует защиту на всю жизнь. Поэтому и важно проводить вакцинацию/ревакцинацию в срок. Но у людей, которым была сделана прививка, заболевание будет протекать без осложнений.

Где можно сделать вакцинацию?

В Украине вакцинация от дифтерии входит в список обязательных гарантированных государством прививок. Ее можно сделать у своего семейного врача или педиатра бесплатно.

Беременные или кормящие грудью могут вакцинироваться.

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