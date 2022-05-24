Случаи заболевания дифтерией зафиксированы уже в Закарпатье.
Дифтерия — это острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характеризующееся местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых рта глотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, почек.
Дифтерия: что следует знать
- повышение температуры;
- боль в горле;
- осложнение дыхания и глотания;
- осиплость голоса;
- налет на миндалинах.
Первые симптомы дифтерии напоминают ангину, поэтому при первых признаках – следует немедленно обратиться к педиатру или семейному врачу.
Кроме того, при заболевании дифтерией появляется:
- специфический запах изо рта;
- увеличиваются лимфатические узлы;
- отекает слизистая носоглотки.
Случаи заболевания дифтерией зафиксированы уже на Закарпатье.
Какие осложнения вызывает дифтерия?
Болезнь передается воздушно-капельным путем или предметы быта, которым пользовался больной. Поражает сердце, почки, нервную систему. Разрастаются большие пленки на миндалинах, что может привести к асфиксии.
Как спасти себя от дифтерии?
Лекарств против дифтерии – не существует. Единственный способ защититься от болезни и предотвратить развитие опасных осложнений – это вакцинация у детей и ревакцинация у взрослых.
Согласно календарю профилактических прививок:
- детям в 2, 4 и 6 месяцев делают прививку вакциной АКДП. Ревакцинацию проводят в 18 месяцев и 6 лет.
- в 16 лет прививка делается вакцинацией АДП-М, а после этого ревакцинацию следует повторять каждые 10 лет.
Вакцинация и перенесенное заболевание не гарантирует защиту на всю жизнь. Поэтому и важно проводить вакцинацию/ревакцинацию в срок. Но у людей, которым была сделана прививка, заболевание будет протекать без осложнений.
Где можно сделать вакцинацию?
В Украине вакцинация от дифтерии входит в список обязательных гарантированных государством прививок. Ее можно сделать у своего семейного врача или педиатра бесплатно.
Беременные или кормящие грудью могут вакцинироваться.
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