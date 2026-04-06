Идиллия без людей: как живется единственному в мире виду диких коней в Чернобыльской зоне (фото)

В Чернобыле сняли весенние прогулки лошадей Пржевальского / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнародовали новые интересные кадры редких «жителей» зоны отчуждения — лошадей Пржевальского.

На просторах заповедника дикая природа восстанавливается по собственным правилам без вмешательства человека. На опубликованных фото виден небольшой табун лошадей Пржевальского, где каждый имеет свою роль: жеребец бодрствует, кобылы ведут, а жеребенок уверенно шагает рядом. Весь табун держится вместе, чтобы в случае чего защитить самых маленьких и слабых от хищников.

«Среди весенних просторов Чернобыльского заповедника жизнь бурлит по-особому — спокойно и слаженно», — отмечают в заповеднике.

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

