Украина
1 мин
Идиллия без людей: как живется единственному в мире виду диких коней в Чернобыльской зоне (фото)
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обнародовали новые интересные кадры редких «жителей» зоны отчуждения — лошадей Пржевальского.
На просторах заповедника дикая природа восстанавливается по собственным правилам без вмешательства человека. На опубликованных фото виден небольшой табун лошадей Пржевальского, где каждый имеет свою роль: жеребец бодрствует, кобылы ведут, а жеребенок уверенно шагает рядом. Весь табун держится вместе, чтобы в случае чего защитить самых маленьких и слабых от хищников.
«Среди весенних просторов Чернобыльского заповедника жизнь бурлит по-особому — спокойно и слаженно», — отмечают в заповеднике.
