Дикая природа Украины во время войны: как выживают шакалы (видео)

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" продолжает наблюдать за дикой природой, даже во времена полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое длится уже почти четыре года. Зима не останавливает природные процессы — животные придерживаются своих циклов, а фенологические явления идут своим чередом.

Об этом сообщает исследователь Иван Русев на странице в Facebook.

«Сейчас, в начале февраля, у животных начался брачный период, и они ищут место для логова. Территориальное размещение у шакалов очень структурировано, и молодым парам нелегко найти место для малышей, чтобы рядом не было конкурентов. Но природа знает лучше, чем человек, как утверждает один из законов экологии, и эти природные законы решат судьбу каждого животного так, чтобы экосистема была здорова и был баланс между всеми звеньями ее экологической пирамиды», — рассказал он.

Несмотря на страдания людей и дикой природы из-за войны, экосистема сохраняет свои естественные механизмы, а животные адаптируются к изменениям окружающей среды, выполняя важную роль в поддержании баланса.

