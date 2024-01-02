Дикий цинично объяснил уклонистам, почему у армии больше шансов выжить

По его словам, даже в случае поражения вооруженное подразделение сможет организованно перейти границу.

Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий объяснил ухилянтам, почему нужно воевать и почему у армии больше шансов выжить.

Об этом он сказал в интервью изданию "Новинарня".

"Чтобы закончить предыдущую тему о шансах выжить уклонистов... Если уж быть совсем циничным, если мы уже проигрываем эту войну из-за того, что в армию не записались, то как раз больше шансов выжить будет у тех, кто будет в составе вооруженного подразделения", – говорит Дикий.

По его словам, в случае поражения вооруженное подразделение сможет организованно перейти границу, выйти в ЕС и там интернироваться. В качестве примера эксперт привел опыт УПА, некоторые подразделения которой "организованно просто прорвались через Польшу и Словакию и дальше спокойно жили в диаспоре".

"В случае если уже война проиграна, то у бойца в составе подразделения гораздо больше шансов выжить, чем у уклониста в подвале", — подытожил Дикий.

Напомним, появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете. ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.

Ранее российский доброволец, воюющий за ВСУ, предупредил, что в случае проигрыша война для украинцев не прекратится. Просто тогда Кремль будет использовать нас как "пушечное мясо" вместо зэков для своих новых целей.

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