Дикий объяснил, есть ли польза в армии из принудительно мобилизованных

Эксперт подчеркнул, что ни одна большая война никогда в истории не выигрывалась исключительно силами добровольцев.

Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий объяснил, какая польза армии из принудительно мобилизованных украинцев, которых ТЦК едва не ловит на улице.

Об этом он написал у себя в Facebook.

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Дикий обратил внимание на мысль, что принудительно мобилизованные только вредят войску, ведь они будут плохими солдатами, с низкой мотивацией, будут склонны к бегству или дезертирству.

"Конечно же, каждый, имея выбор, предпочел бы воевать бок о бок с мотивированными добровольцами. И под командой иметь добровольцев — совсем не то же, что наловленных ТЦК мобиков. Но ключевое здесь — "имея выбор". А у нас уже его нет", – подчеркнул эксперт.

Дикий объяснил, что каждая нация имеет достаточно ограниченный процент пассионариев потенциальных добровольцев. Пассионариев всегда меньшинство, и это – нормально.

"К сожалению, ни одна большая война никогда в истории не выигрывалась исключительно силами добровольцев. Здесь работают законы больших чисел – против мобилизованной массы приходится выставлять такую же мобилизованную массу... То есть без тех, кого государство мобилизует недобровольно, мы просто физически не продержимся", – отметил эксперт.

Армия превращает людей

Кроме того, он отметил, что мужчины, попавшие на фронт против своей воли, очень часто становятся хорошими воинами.

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"Не стоит считать, что каждый кто не стремился к армии и на фронт – обязательно дерьмо, трус, и главное что это неизлечимо. Не хотеть на войну – это вообще-то нормально. И бояться смерти и других неудобств в армии – тоже само нормально.

Вчерашний уклонист, которого выловили и принудительно привлекли в армию, после первого шока прибывает на фронт совершенно подавленный и растерянный. А там – совсем другая жизнь, совершенно отличная от всего его предыдущего опыта. И в этой жизни вдруг совсем иначе выстраиваются приоритеты, меняется шкала важного и второстепенного.

Страх опозориться перед друзьями в окопе становится экзистенциальным, и мотивирует в моменты слабости", – говорит Дикий.

По его словам, война – "ужасная кузница, которая выковывает защитников из очень разных людей". Однако эксперт признает, что подобные "метаморфозы" возможны не со всеми.

"Кто-то, кто бежал от военкома, но не сумел, таки станет в армии дезертиром. Кто-то сопьется в конченые "аватары", кто-то совершит самострел или суицид. Это тоже часть страшной военной реальности, от которой нам никуда не деться.

Но первый путь, из принудительно мобилизованного труса у рыцари-защитники, проходят гораздо больше бойцов, и именно его следует считать типичным", — подытожил Евгений Дикий.

Ранее Дикий объяснил, что усиление мобилизации нужно не ВСУ или власти, а, прежде всего, самим украинцам. Также он цинично объяснил уклонистм, почему в армии больше шансов выжить.

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