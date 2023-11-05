Дикий объяснил, о чем свидетельствуют новые удары по кораблям ЧФ РФ

Россияне не отказались от намерений атаковать Украину "Калибрами" и "Ониксами". Поэтому "охота" на корабле в Черном море продолжится.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телемарафона.

Он говорит, что это действительно новый этап, однако от предыдущих россиян тоже не отказались.

"Но мы уже к тому преимущественно с использованием морских дронов смогли заставить их полностью изменить даже не тактику, а стратегию использования кораблей. В начале войны их корабли практически все время были в море, время от времени заходили пополнить запасы горючего и ракет. Все время было на боевом дежурстве, им достаточно было получить приказ, и они отстреливались", — рассказывает Дикий.

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По его словам, ВСУ заставили прибегать россиян к другой стратегии, когда корабли прячутся глубоко в бухтах, что нестандартно.

"А теперь мы как можно дальше достаем их в этих тайниках. Это последовательный процесс. Сначала мы показали, что "легендарный Севастополь, неприступный для врагов" уже совершенно не является для них таким тайником. Они оттуда были вынуждены практически все корабли забрать с главной базы ЧФ РФ", – рассказал он.

Он добавил, что наши корабли совершенно спокойно "доходят" до Новороссийска.

"Но есть факт — Керчь, которая ранее считалась для крылатых ракет недоступной, оказалась очень даже доступной", — добавил Дикий.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму вечером 4 ноября объявили воздушную тревогу. После этого в Керчи раздались взрывы.

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