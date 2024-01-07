Дикий ответил, можно ли мобилизовать украинцев из-за границы

По словам Дикого, мобилизация украинцев за границей – это история "из серии возвращения сокровищ Полуботка".

Мобилизовать украинцев, которые находятся за границей, в том числе уклонявшихся, незаконно сбежавших из Украины после 24 февраля 2022 года, фактически невозможно, потому что для этого нет необходимых механизмов.

Об этом заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Это идея из той серии, что наполнить госбюджет за счет кладов Полуботка – было бы очень хорошо, если бы было хоть немного реально", – говорит эксперт.

Он признал, что пока никаких механизмов принудительной мобилизации украинцев за границей нет, а попытка их оттуда экстрадировать будет "очень мощным выстрелом себе в ногу".

"Если мы попытаемся потребовать выдачи уклонистов из Европы, все они подадут заявления на предоставление политического убежища, и все европейские суды будут завалены их делами. В итоге убежище им предоставят, поскольку на Западе "пацифизм" и уклонение от принудительного призыва давно уже железобетонное основанием для предоставления защиты. Так что новобранцев мы не получим, а европейские суды и пресса будут просто заполнены плачами и стонами наших новоявленных "пацифистов", — отмечает Дикий.

По его мнению, российская пропаганда мгновенно раскрутит тезис о том, что даже путинская Россия не пытается вернуть своих беглецов из-за границы, поэтому Украина будет выглядеть большей диктатурой, чем РФ.

"Учитывая, что поддержка Украины за рубежом и так становится меньше с каждой неделей и месяцем, мы мало чем другим могли бы себе навредить хуже, чем попыткой потребовать выдачи уклонистов.

Все, что мы можем реально – обращаться к совести и вести какую-то рекрутинговую кампанию для зарубежных украинцев. Но эффективность ее я бы лично оценил как скорее всего нулевую или что-то около того", – рассуждает эксперт.

Дикий предполагает, что большинство украинцев, которые находились за границей и хотели защищать свою страну, уже вернулись.

Ранее Дикий объяснил, что усиление мобилизации нужно не ВСУ или власти, а, прежде всего, самим украинцам. Также он цинично объяснил уклонистам, почему в армии больше шансов выжить.

Напомним, в Минобороны рассказали, как собираются возвращать уклонистов из-за границы.

Между тем, министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не будет депортировать украинцев и не будет принуждать их к мобилизации в ВСУ.