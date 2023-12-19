Дикий рассказал, где прячутся от мобилизации в Украине до 80 тысяч человек

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Несмотря на это, не становится меньше тех, кто пытается ее избежать, из-за чего военкомы начинают импровизировать.

Об этом рассказал ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий в интервью изданию "Фокус".

Он отмечает, что ТЦК импровизируют и прибегают к рейдам по спортзалам или ночным клубам, а также к насильственному затягиванию в призывной пункт.

"ТЦК сейчас поставлены в довольно дурацкую ситуацию, когда в Украине действует законодательство, фактически присущее законодательству мирного времени. Благодаря этому есть множество вариантов для уклонения от мобилизации, а с ТЦК требуют результат", - рассказал ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий изданию "Фокус".

При этом многие военкомы поступают так из-за давления сверху.

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"Когда человека вытягивают из маршрутки и забирают в ТЦК, это уже почти похищение, и такие случаи нужно прекращать и наказывать очень жестко. Таким образом удается только мобилизовать несколько человек, а ненависть к армии зарождается у многих", - уверен Дикий.

Также Рада пытается усилить мобилизацию, поэтому идет работа по отмене отсрочки по второму высшему образованию. Эту лазейку часто используют, чтобы уклониться от призыва.

"Отмена отсрочки для получения второго высшего образования способна увеличить мобилизационный ресурс до 80 тысяч человек. Поскольку это люди с первым высшим образованием, их можно сразу отправлять на 3-4-месячные курсы лейтенантов, чтобы они впоследствии возглавляли отделения и взводы", - пояснил Дикий.

Напомним, по словам Зеленского, в Генштабе предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Он ответил, что для такого шага нужно больше аргументов, поскольку это вопросы людей, вопросы справедливости, вопросы обороноспособности и финансов.

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