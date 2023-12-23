Дикий заявил, что для решения проблем с мобилизацией необходимо принять два ключевых решения

Он заявил, что одно решение населению понравится, а другое нет.

В Украине необходимо комплексно принять два решения, которые решат проблему проведения мобилизации.

Об этом в эфире телемарафона заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"То, что людям понравится: мы должны ввести предельный срок службы в армии даже во время войны. Но параллельно с этим нам нужно закрыть главную дыру в нашем законодательстве. Как это ни неприятно, нам нужно криминализировать уклонение от военного учета", — отметил Дикий .

Он заявил, что дезертиров необходимо наказывать жестко, они должны получать 5 лет тюрьмы в случае уклонения от мобилизации.

"А если ты просто не стоишь на учете в военкомате, просто посылаешь на все "заставки" военкома с повесткой, выходишь через окно в ТЦК – так вот это административное правонарушение, 1400 гривен штрафа. Во время войны это не допустима роскошь. Когда человек будет стоять перед выбором: отвоевать 3 года и вернуться или те же 3 года отсидеть – это будет совершенно другой выбор. Вот эти два решения должна принять Верховная Рада и ситуация изменится", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Рустем Умеров заявил, что электронные вызовы в военкомат получат все в Украине и за рубежом.

Кроме того, мы ранее информировали, что одна из стран Европы заявила, что будет выдавать Украине мужчин призывного возраста.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.