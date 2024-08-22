Диктатор Путин теряет контроль: политолог оценил последствия Курской операции для режима

Курская операция – это удар по репутации и самолюбию Кремля.

Операция ВСУ в Курской области уже имеет целый ряд политических последствий для России. Самое главное – война перешла на территорию страны-агрессора.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала FREEДОМ.

Впервые после второй мировой войны Москва потеряла контроль над частью территории Курской области. Даже некоторые российские политологи, причем лояльные Кремлю, назвали это пощечиной президенту-диктатору Владимиру Путину. В свою очередь, Фесенко называет это "и слабостью Кремля и российской армии".

"Вновь произошла ирония с темой "трех дней". В начале войны Кремль пообещал за "три дня разгромить" Украину. Многие верили в это, ожидали подобного. Но не получилось, до сих пор не выходит. А теперь Герасимов, начальник генштаба вооруженных сил" Российская Федерация, пообещала Путину за "три дня" решить проблему в Курской области. Причем они называют это не войной, а "масштабными провокациями", "проблемами", "попыткой прорыва". на одной тысячей квадратных километров Курской области?", — подчеркнул политолог.

Курская операция, говорит Фесенко, – это удар по репутации и самолюбию Кремля, а также по всей российской армии.

"Слабость Кремля проявилась не только внутри России. Она ощущается снова, как в 2022-м году, и за рубежом. Путин потенциально сейчас теряет контроль над развитием ситуации. Он хотел принудить Украину к миру на своих условиях, к односторонним уступкам. Теперь позиции Киева в перспективе будущих мирных переговоров значительно усилились. И сама логика переговоров неизбежно должна измениться.

По его словам, кремлевский "фюрер" пытается приуменьшить масштабы случившегося замолчать, но у него это плохо получается.

Напомним, Кремль считает, что операция ВСУ в Курской области продлится несколько месяцев. Поскольку россияне шокированы из-за наступления в РФ, то людей готовят к "новой нормальности".

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