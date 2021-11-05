Дилеры будущего: в Одессе начали изготовлять человеческие кости из пластика

Спецпроект ТСН.Тижня "Дилеры будущего" познакомился с украинцами, которые изобрели уникальные технологии, спасающие планету, людей, приносящие кучу денег и буквально вызывающие "вау-эффект".

Какие ассоциации возникают у вас со словом "пластик"? Удобство? Экологическая беда? Мусор? Какой бы вариант ни выбрали – он точно не будет совпадать с тем, что придумал Денис Гурак и его команда в Одессе. Они практически печатают человеческие кости.

"22 миллиона ортопедических медицинских операций в год в мире. Наши импланты могут быть применены в половине таких операций", — прогнозирует руководитель компании Денис Гурак.

Фантастических особенностей у их идеи две.

Первая – это смогут делать в каждой больнице. Изобретатели прогнозируют, что любое травматологическое или ортопедическое отделение захочет заказать такую услугу.

А вторая, после имплантации замененной части скелета – искусственная кость зарастет настоящей. Ведь в человеческом организме их пластиковый имплантат буквально растворится.

ADAM Bioprinting / Facebook

В планах украинских биоинженеров уже новые горизонты.

"Мы смотрим в будущее и, возможно, будем печатать не только кости, но и другие органы – мягкие", — с восхищением рассказывает менеджер проекта Михаил Плужник.

Украинское изобретение ждут в больницах трех континентов. Но когда медицинское хай-тек чудо появится в отечественных эскулапов? И в какую копейку влетит пластиковая нога, рука или челюсть? Вы будете удивлены, когда узнаете цену. Подробности — в это воскресенье, 7 ноября, в спецпроекте "Дилеры будущего" в ТСН.Тижні с Аллой Мазур на "1+1" и на сайте ТСН.ua.

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